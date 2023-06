Serie B 2023/2024 quasi completa: manca l’ultima promossa dalla C

Cremonese, Sampdoria e Spezia dalla Serie A, Catanzaro, FeralpiSalò e Reggiana dalla C, in attesa della finale playoff tra Foggia e Lecco

Si sono riempite altre due caselle delle venti previste per la Serie B 2023/2024, con il Bari battuto al 94′ dal Cagliari nella finale playoff per la Serie A e lo Spezia, al suo ritorno in B dopo alcune stagioni, a seguito della sconfitta nello spareggio-salvezza con il Verona (1-3).

A questo punto resta una sola casella da riempire per conoscere l’esatta composizione della nuova Serie B, lacuna che sarà colmata domenica prossima, 18 giugno, con la gara di ritorno della finale playoff di Serie C tra Lecco e Foggia, gara preceduta dalla sfida di andata in Puglia in programma martedì 13 giugno.

Questo la composizione della nuova Serie B:

Ascoli

Bari

CATANZARO

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese

FERALPISALÒ

Foggia/Lecco

Modena

Palermo

Parma

Pisa

REGGIANA

Reggina

Sampdoria

Spezia

Sudtirol

Ternana

Venezia