Reggina, attesa lunedì la sentenza sul piano di ristrutturazione del debito

Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza per l’omologazione del piano di ristrutturazione del debito della Reggina, presentato dal club di Felice Saladini per far fronte al passivo accumulato negli ultimi anni dalle diverse gestioni. In merito alla questione, i giudici al termine della seduta si sono riuniti in camera di consiglio per decidere l’esito della richiesta da parte della società amaranto, che dovrebbe arrivare lunedì. Una decisione cruciale per il futuro della Reggina, considerando che senza l’approvazione del piano di ristrutturazione l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B sarebbe fortemente a rischio.

Oltre ai legali del club di Via delle Industrie all’udienza era presente anche Giacomo Fenoglio, avvocato del Brescia che ha contestato pubblicamente la Reggina per presunte irregolarità. Classifica alla mano le Rondinelle possono ancora sperare in un eventuale ripescaggio e a tal proposito del club di Cellino ha presentato una denuncia al Tribunale, al Commissario giudiziale e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, oltre che ai ministri Nordio, Giorgetti e Abodi, fino a Malagò, Gravina e Balata e alla Covisoc.

s.r.