Spareggi di Eccellenza, sfuma il sogno della Promosport, l’Enna vince anche a Lamezia

I siciliani bissano il successo ottenuto in casa battendo i lametini per 3-2, non basta a mister Morelli l'ennesimo gol di Baclet

Non riesce la rimonta alla Promosport, che nel primo turno degli spareggi interregionali di Eccellenza, vede infrangersi il sogno chiamato Serie D. La sconfitta rimediata a Enna per 3-1 rendeva la rimonta certamente difficile ma non impossibile per la squadra di Morelli.

Al 29′ la qualificazione dei siciliani appare già in cassaforte con il tocco sottomisura dell’esperto Agudiak a sbloccare il punteggio. I padroni di casa creano tanto ma non finalizzano, Morelli nella ripresa appesantisce il reparto offensivo rischiando il tutto per tutto, ma prima di poter trarre giovamento, al 72′ viene punito dalla punizione di Arcidiacono. All’81’ si riapre la partita, ma non il discorso qualificazione, grazie alla rete di testa del neo-entrato Baclet, ma ci pensa Federico all’87’ a chiuderla nuovamente con il terzo gol. In pieno recupero arriva la firma di Caddy a rendere meno amara la sconfitta e l’eliminazione. Per la Promosport sarà ancora Eccellenza.