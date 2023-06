Serie C, semifinali playoff: il Cesena “vede” la finale, spettacolo tra Foggia e Pescara

Tanti gol nelle gare di andata delle semifinali playoff di Serie C, che hanno visto il Cesena espugnare il campo del Lecco e un divertente 2-2 tra Foggia e Pescara.

Due gol nel primo tempo indirizzano la semifinale verso il Cesena in quel di Lecco: la squadra di Mimmo Toscano trova il vantaggio al 9′ su rigore di Mercadante, raddoppia poi Prestia nel recupero; nella ripresa la reazione dei lombardi porta alla rete di Giudici che dimezza lo svantaggio, tenendo ancora vive le speranze lecchesi in vista del ritorno al “Manuzzi”.

Allo “Zaccheria” sfida incandescente tra il Foggia di Delio Rossi e il Pescara di Zdenek Zeman. I padroni di casa trovano il gol dopo meno di 2′, l’ex amaranto Davide Petermann a scagliare una sassata imparabile per un altro ex Reggina come Alessandro Plizzari; la risposta abruzzese porta al rigore trasformato da Rafia al 24′. Dopo l’intervallo Zeman getta nella mischia il bomber Lescano, partito dalla panchina, mossa che viene subito ripagata poiché è proprio l’argentino a ribaltare il punteggio al 49′; i Satanelli sono però più vivi che mai e al 60′ Bjarkason realizza il 2-2 che durerà fino al triplice fischio.

Giovedì 8 giugno le gare di ritorno a Cesena e Pescara.