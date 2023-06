Statistiche Reggina: Pierozzi indispensabile, Canotto e Rivas i più impiegati

Il campionato di serie B 2022/2023 è andato ormai in archivio con la Reggina che ha dovuto dire addio alle velleità di promozione dopo la sconfitta negli spareggi promozione contro il Sudtirol.

Relativamente alle statistiche dei protagonisti amaranto, sono 29 i giocatori utilizzati da Filippo Inzaghi nel corso della stagione: se si considerano anche il turno preliminare dei Playoff e il match di Coppa Italia contro la Sampdoria, sono Luigi Canotto e Rigoberto Rivas gli stacanovisti per eccellenza tra le fila della Reggina, entrambi con 39 presenze. Oltre ai due esterni d’attacco, i giocatori ad aver collezionato il maggior numero di gettoni sono Fabbian (38), Gori e Pierozzi (quest’ultimi a quota 36). Seguono a quota 34 Jeremy Menez, costretto a saltare le ultime tre giornate per squalifica, Cionek, Mayer e Di Chiara (33). Anche se quasi sempre da subentrato, numeri decisamente positivi anche per Daniele Liotti (31), discorso diametralmente opposto invece per Ricci, Loiacono e Bouah, che chiudono la stagione con un misero bottino in termini di presenze (rispettivamente 14, 13 e 9). Tra i rinforzi arrivati nel mercato di gennaio l’unico ad essere sceso in campo con regolarità è il centravanti sloveno David Strelec con 17 presenze, seguito da Terranova (10), Contini (9) e Bondo (3).

Nonostante il maggior numero di partite disputate Canotto e Rivas risultano essere anche due tra i calciatori più sostituiti, dato che ha influenzato negativamente le statistiche riguardanti il minutaggio complessivo della stagione: entrambi sono addirittura fuori dal podio di questa speciale classifica, della quale detiene il primato il giovane Niccolò Pierozzi (3.064’ minuti giocati). Dietro di lui Fabbian (2.992′), Gagliolo (2.775’) e Majer (2.563’). Nonostante le squalifiche e le noie muscolari chiude positivamente Jeremy Menez con 2.133’ minuti giocati, mentre nettamente in calo il minutaggio di Lorenzo Crisetig (1.884’) rispetto allo scorso campionato. Ottimi numeri anche per Di Chiara (2.558’), Cionek (2.391’) ed Hernani (2.376’).

fonte: transfermarket.it

Santo Romeo