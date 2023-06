1^ Categoria, spareggi playoff: il Bianco è in Promozione, battuta la Virtus Rosarno

Al Bianco basta un gol di Irastorza per fare festa; in Promozione approda anche il MIrto Crosia

La stagione del calcio dilettantistico calabrese è terminata ieri con i due spareggi tra le vincenti play off del campionato di Prima Categoria.

Le due gara in programma sui campi neutri del “Rocco Riga” di Sant’Eufemia-Lamezia Terme e del “Ninetto Muscolo” di Roccella Jonica hanno promosso al torneo di Promozione 2023/2024 Mirto Crosia e Bianco a discapito di Real Fondo Gesù e Virtus Rosarno.

Il Mirto Crosia ha battuto il Real Fondo Gesù per 3-1 grazie alle reti di Spataro, Pedace e De Vicenti ribaltando l’iniziale vantaggio crotonese di Arabia; al Bianco, invece, è bastato il guizzo dell’argentino Gonzalo Irastorza nella ripresa per piegare la resistenza della Virtus Rosarno.

La squadra cosentina torna in Promozione dopo ben tredici anni, mentre i reggini del basso Jonio ci riescono a distanza di otto anni dall’ultima apparizione.

I TABELLINI DELLE DUE GARE

MIRTO CROSIA-REAL FONDO GESU’ 3-1 (pt 2-1)

MIRTO CROSIA: Aversa, A. Tedesco, Curia, Pedace, Pugliese, Carone, Faraco (78′ Mazza), Curatelo, De Vincenti, Spataro (63′ Vulcano), Zangaro. All. Mingrone

REAL FONDO GESU’: Zizza, Frijio, Muraca (46′ Squillace), Biagi, Milano (77′ Commarà), Aggiorno, Arabia, Lorecchio (51′ Liperoti), Michaylyszyn (51′ Ventura), Pugliese, Martino (83′ Lonetti). All. Orto

ARBITRO: Lorenzo Notaro di Lamezia Terme

ASSISTENTI: Giovanni Renda di Catanzaro e Mirko Cardia di Locri

MARCATORI: 3′ Arabia (RFG) 18′ Spataro (MC) 41′ Pedace (MC) 76′ De Vincenti (MC)

AMMONITI: Spataro (MC), Zizza, Liperoti, Ventura (RFG)

ESPULSI: Al 56′ Biagi per doppia ammonizione (RFG), al 70′ Pugliese per doppia ammonizione (MC), al 76′ Frijio per fallo da ultimo uomo (RFG), al 95′ Vulcano (MC)

BIANCO-VIRTUS ROSARNO 1-0 (pt 0-0)

BIANCO: Cotroneo, Libri, Oppedisano, Gaudio, Orlando, Ventimiglia, Scarfone (86′ Grillo), Perre (72′ Nicita), Romeo, Barbaro, Irastorza. All. –

VIRTUS ROSARNO: Galluzzo, Albanese, Zavaglia, Aremare (81′ Maccarone), Denaro (66′ Rachele), Pantano, Cutano, Napoli, Barrese, Ocampo, Carbone. All. De Domenico

ARBITRO: Margherita E. Pittella di Crotone

ASSISTENTI: Mattia Roperto di Lamezia Terme e Marcello Montesanti di Lamezia Terme

MARCATORI: 68′ Irastorza (B)

AMMONITI: Romeo (B), Pantano, Barrese (VR)

Fonte foto e testo: www.crcalabria1.it