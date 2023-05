1^ Categoria, nello spareggio playoff sarà sfida tra Virtus Rosarno e Bianco

La Virtus Rosarno si aggiudica la finale playoff del Girone C di Prima Categoria battendo 2-1 il Chiaravalle, le reti di Carbone alla mezz’ora del primo tempo e Barrese a metà ripresa a mettere in discesa il successo; gli ospiti quasi al 90′ hanno rimesso in bilico il match con Zaffino ma la rimonta non si completa.

Dopo aver mancato di poco la vittoria del girone, conquistata dal San Nicola da Crissa con appena due punti di vantaggio, la compagine rosarnese conquista quindi l’accesso allo spareggio intergirone con il Bianco, secondo classificato nel Girone D alle spalle della Saint Michel e qualificato direttamente al match decisivo grazie al vantaggio sulla terza superiore ai 9 punti.

L’altro spareggio vedrà confrontarsi il Mirto Crosia, vincitore dei playoff del Girone A battendo il Malvito 2-1, e il Real Fondo Gesù, che dopo aver perso lo spareggio per il primo posto del Girone B con il Mesoraca, avrà una nuova chance per raggiungere la Promozione dopo aver battuto in finale playoff il Mangone per 1-0.