Dopo aver perso sette giorni prima contro San Gaetano Catanoso e Santa Cristina, Catona e Campese si sono ritrovate di fronte nella finale playout del Girone D di Prima Categoria.

Partita agonisticamente molto sentita e vinta dal Catona per 2-0 grazie a due reti siglate nel corso della ripresa, alla quale le due squadre erano giunte in 9 contro 9. Subito dopo il riposo è il bomber veterano Filippo Fontana a siglare di testa il vantaggio; intorno al quarto d’ora il raddoppio porta la firma di Fulco. La risposta della Campese, rimasta nel frattempo in 8 uomini, passa da Giordano che ha alcune buone chance, compresa una traversa colpita.

Per il Catona è salvezza, mentre la Campese accompagna la Villese in Seconda Categoria.