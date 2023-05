Eccellenza, spareggio playoff: Promosport sconfitta in rimonta a Enna

La Promosport esce sconfitta dal “Generale Gaeta” di Enna, nella gara di andata del primo turno degli spareggi per la Serie D. La squadra di Morelli si illude arrivando al riposo in vantaggio, ma nella ripresa subisce il ritorno dei padroni di casa che vincono 3-1.

Dopo aver corso qualche rischio nelle retrovie, al 33′ i lametini vanno in vantaggio: Casella in verticale per Angotti, il tocco smarcante libera Colosimo a tu per tu con il portiere e il fantasista biancoazzurro con un pallonetto sblocca il risultato. Nella ripresa l’Enna ribalta il match con due gol-fotocopia che arrivano al 4′ e al 21′: Arcidiacono lavora palla a sinistra, cross verso il secondo palo e stacco vincente di Agudiak. Tra un gol e l’altro, Angotti si divora la palla del nuovo vantaggio della Promosport, lasciando poi il campo al 34′ a Baclet, al suo ritorno in campo dopo un lunghissimo infortunio. Neppure il tempo per l’ex Reggina di entrare in partita che i siciliani calano il tris: 38′, Carioto lanciato in verticale parte in solitaria sfruttando una difesa lametina altissima, Spagnulo prova a fermarlo in uscita ma il contrasto favorisce l’attaccante che deposita nella porta sguarnita il definitivo 3-1.

Tra una settimana al “Riga” di Lamezia Terme servirà la partita perfetta alla Promosport per tentare la rimonta e continuare a sognare.