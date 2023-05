1^ Categoria, Coppa della Regione: la Saint Michel realizza il “triplete”!

Un Saint Michel pigliatutto conquista anche la Coppa della Regione Prima Categoria e mette in bacheca il terzo trofeo della sua meravigliosa stagione aggiungendola a campionato e Coppa Calabria. La compagine di Gioia Tauro supera il Mesoraca in semifinale per 1-0 grazie alla zampata allo scadere dell’argentino Buono e, nella finalissima, il Trebisacce dopo i calci di rigore (senza reti i cinquanta minuti di gioco). Tutti a segno dal dischetto gli uomini di mister Mammoliti, fatali ai giallorossi gli errori di Jarar e Torchia. Proprio l’altra finalista era riuscita a superare il San Nicola da Crissa in semifinale superandolo per 5-1 con reti di Torchia, De Paola, due volte Aziz Jarar e Quintieri; di Malerba la rete vibonese del momentaneo pari. Infine, nella finalina per il terzo posto, il Mesoraca è riuscito a spuntarla, anche in questa occasione dopo i tiri dal dischetto, avendo la meglio sul San Nicola da Crissa grazie al sigillo decisivo di Leonardo Anellino. I tempi regolamentari si erano chiusi in parità, sul 2-2, con vantaggio amaranto di Ortolini, pari di Malerba, sorpasso di capitan Romeo ma, soprattutto, pari definitivo di Brizzi. Al termine delle gare, le quattro società sono state premiate con i trofei per le vittorie dei rispettivi gironi di Prima Categoria ed il Saint Michel ha alzato al cielo anche la Coppa della Regione tra gli applausi del folto e numeroso pubblico che ha assiepato le tribune del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro.

I TABELLINI DELLE GARE

1° Semifinale

TREBISACCE-SAN NICOLA DA CRISSA 5-1

TREBISACCE: Martin, Buccino, Grisolia, Torchia, Nouhoum, Stamati, De Paola (22’ st Pastore), Golia, Galati (22’ st Acciardi), Jarar (18’ st La Banca), Quintieri (18’ st Tucci). All. Sig. Malucchi

SAN NICOLA DA CRISSA: Vallone (21’ st Pititto), Corigliano (21’ st Frattani), Romeo, Toscano, Patania, Mazza, Simonetti, Jammeh (19’ st Carchidi), Dascoli (18’ st Cosentino), Nicolovici, Malerba. All. Sig. Addesi

ARBITRO: Sig. Matteo D’Addato (sez. Catanzaro)

ASSISTENTI: Sig. Emanuele Galardo (sez. Crotone) – Sig. Andrea Pace (sez. Crotone)

MARCATORI: 9’ pt Torchia (T), 13’ pt Malerba rig. (SNC), 20’ pt De Paola rig. (T) 22’ pt, 18’ st Jarar (T), 20’ st Quintieri (T)

AMMONITI: Corigliano (SNC)

NOTE: Al 9’ st Galati calcia alto un rigore (T)

2° Semifinale

MESORACA-SAINT MICHEL 0-1

MESORACA: Pettinato, Tomaselli, Fabiano, Basile, Ortolini, Brizzi, Saporito (13’ st Parisi), Rocca, Anellino (13’ st Mittica), Franzè, Cordua. All. Sig. Elia

SAINT MICHEL: Panuccio, Castaldo, Reitano, Saccà, Artuso, Corica, Buono, Mantegna, Alderete (13’ st Quirino), Stillitano, Capria (1’ st Deleo). All. Sig. Mammoliti

ARBITRO: Sig.ra Katia Cilento (sez. Cosenza)

ASSISTENTI: Sig. Alessandro Pellico (sez. Cosenza) – Sig. Simone Ciacco (sez. Simone Ciacco)

MARCATORI: 25’ st Buono (SM)

AMMONITI: Tomaselli (M), Brizzi (M)

FINALE 3° e 4° posto

SAN NICOLA DA CRISSA-MESORACA 6-7 dtr (2-2 al 50’)

SAN NICOLA DA CRISSA: Vallone (11’ st Pititto), Corigliano, Romeo, Toscano, Patania (11’ st Frattani), Mazza, Simonetti, Jammeh, Dascoli (3’ st De Caria), Nicolovici, Malerba. All. Sig. Addesi

MESORACA: Franzè, Fabiano, Basile, Ortolini, Brizzi, Parisi (20’ st Fontana), Saporito (20’ st Ruberto), Mittica, Rocca, Anellino, Cordua. All. Sig. Elia

ARBITRO: Sig. Matteo D’Addato (sez. Catanzaro)

ASSISTENTI: Sig. Emanuele Galardo (sez. Crotone) – Sig. Andrea Pace (sez. Crotone)

MARCATORI: 8’ st Ortolini (M), 20’ st Malerba (SNC), 23’ st Romeo (SNC), 25’ st Brizzi (M)

AMMONITI: Nicolovici (SNC)

RIGORI: Fabiano gol (M), Nicolovici gol (SNC), Basile gol (M), Malerba gol (SNC), Mittica gol (M), Mazza gol (SNC), Rocca gol (M), Carchidi parato (SNC), Brizzi parato (M), Corigliano gl (SNC); Cordua traversa (M), Toscano alto (SNC), Anellino gol (M), Frattani alto (SNC)

FINALE 1° e 2° posto

TREBISACCE-SAINT MICHEL 2-4 dtr (0-0 al 50’)

TREBISACCE: Martin, Buccino, Grisolia, Torchia, Nouhoum, Stamati, De Paola, La Banca (17’ st Golia), Galati, Jarar, Quintieri. All. Sig. Malucchi

SAINT MICHEL: Panuccio, Castaldo (25’ pt Angilletta), Reitano, Saccà, Artuso, Corica, Buono, Mantegna (29’ st Cannatà), Stillitano, Quirino, Deleo (24’ pt Alderete). All. Sig. Mammoliti

ARBITRO: Sig.ra Katia Cilento (sez. Cosenza)

ASSISTENTI: Sig. Alessandro Pellico (sez. Cosenza) – Sig. Simone Ciacco (sez. Simone Ciacco)

AMMONITI: La Banca (T), Jarar (T), Castaldo (SM), Artuso (SM), Quirino (SM), Buono (SM), Reitano (SM)

RIGORI: Saccà gol (SM), De Paola gol (T), Quirino gol (SM), Golia gol (T), Artuso gol (SM), Jarar parato (T), Corica gol (SM), Torchia parato (T)

Fonte foto e testo: www.crcalabria1.it