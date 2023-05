Al Cosenza basta un gol nella ripresa di Nasti, già giustiziere della Reggina un paio di mesi fa, per battere di misura il Brescia e partire così con un minimo vantaggio in vista della sfida di ritorno del playout in programma al “Rigamonti” il 1° giugno, che sancirà la quarta retrocessione in Serie C dopo Perugia, Spal e Benevento.