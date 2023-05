Ultime News

Calcio d’inizio alle 20:30 al “Druso” di Bolzano per la sfida in gara unica tra Sudtirol e Reggina, quarto di finale dei playoff di Serie B. Mister Inzaghi fa la conta degli assenti, dovendo rinunciare a...

Venerdì 26 maggio (ore 20.30) l’FC Südtirol ospita allo stadio “Druso” la Reggina. Per la gara del 1° turno di playoff mister Pierpaolo Bisoli ha convocato 23 giocatori. Portieri: Poluzzi, Minelli, Marano....

E’ il giorno del turno preliminare dei play-off di Serie B. Mister Filippo Inzaghi, per la gara con il Sudtirol, convoca 21 giocatori. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Aglietti, Colombi, Contini....

Al Cosenza basta un gol nella ripresa di Nasti, già giustiziere della Reggina un paio di mesi fa, per battere di misura il Brescia e partire così con un minimo vantaggio in vista della sfida di ritorno del playout in programma...