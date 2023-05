Promozione, spareggio playoff: ai rigori fa festa la Palmese che ritrova l’Eccellenza

La Palmese completa la risalita e ritorna in Eccellenza, battendo nello spareggio playoff di Promozione il Villaggio Europa Rende, al termine di una partita intensa e avvincente risolta ai calci di rigore.

I neroverdi sbloccano il risultato al 20′ grazie ad un calcio di rigore molto contestato dagli avversari, Infusino spiazza il portiere. La risposta biancorossa arriva al 32′ con Belcastro che ribadisce in rete un primo salvataggio sulla linea di Taverniti su conclusione di Crispino. Il primo tempo si chiude 1-1, ma al 6′ della ripresa Petrone calcia dal limite dopo un’incertezza di Taverniti, Caputo si oppone come può al tiro ma la sfera rotola lentamente oltre la linea ribaltando il risultato. Palmese costretta ad inseguire, rischia di subire la terza rete ma all’82’ Orsino commette fallo su Bargas e prende il secondo giallo lasciando la squadra rendese in dieci; all’87’ sugli sviluppi di un corner il portiere del Villaggio Europa smanaccia un cross di Clasadonte proprio sulla testa di Tapia che insacca il pareggio.

Si va ai supplementari e al 10′ del primo extra-time lancio profondo di Clasadonte per Infusino che parte in posizione regolare, mette a sedere il portiere con una finta e riporta avanti la Palmese. La partita però è tutt’altro che finita e ad un minuto dal 120′ i neroverdi s’incartano in area di rigore, serie di rimpalli e alla fine Belcastro realizza il 3-3 che vale i calci di rigore.

La sequenza si apre con la Palmese a calciare, Misale spiazza il portiere; risponde il Villaggio Europa con Ruffolo con lo stesso risultato. La serie prosegue con il gol di Militano, poi però Crispino si fa ipnotizzare da Orlando. Infusino spiazza nuovamente Gagliardi, Mazzei tiene in partita i suoi con il brivido della traversa colpita; Bargas è impeccabile, poi Orientale trova i guantoni di Orlando che sancisce il ritorno in Eccellenza della Palmese.