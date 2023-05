Reggina-Ascoli story: amaranto alla ricerca di una vittoria che manca dal 2012

Quella di venerdì sera sarà la quindicesima edizione del match tra Reggina e Ascoli: il bilancio complessivo è di 5 vittorie per gli amaranto, 7 pareggi e 2 successi per gli ospiti

Ultimo atto del campionato di Serie B 2022/2023 per Reggina ed Ascoli, che venerdì sera si affronteranno al Granillo per giocarsi le ultime chance Playoff. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Bari, ma a favore degli amaranto c’è da registrare il dato favorevole sui precedenti ufficiali in terra calabra contro i bianconeri: nella città della fata Morgana, le due compagini si sono fronteggiate ben 14 volte, con un bilancio complessivo di 5 vittorie per la Reggina, 7 pareggi e 2 successi per gli ospiti.

L’ultima sfida tra Reggina ed Ascoli in Calabria è datata 30 novembre 2021, quindicesima giornata del torneo cadetto 2021/2022. In quell’occasione i bianconeri riuscirono ad espugnare il “Granillo” per 1-2, grazie alla doppietta di Abdelhamid Sabiri. L’ultima vittoria della compagine dello Stretto risale invece al lontano 27 ottobre 2012 (risultato finale di 2-0, reti di Sarno e Ceravolo).

Di seguito, tutte le formazioni e i precedenti ufficiali tra Reggina e Ascoli:

SERIE C 62-63, 3^ giornata di andata (7/10/1962)

REGGINA-ASCOLI 2-0

Reggina: Gergolet, Campanini, Brancaleone, Gatto, Gallusi, Degradi, La Valle, Campi, Ronzulli, Parise, Smeriglio. Allenatore: Di Gennaro.

Marcatori: Gatto, Parise.

SERIE C 63-64, 10^ giornata di ritorno (29/3/1964)

REGGINA-ASCOLI 0-0

Reggina: Persico, Bonari, Gatto, Galluso, Errichiello, Baldini, Alaimo, Portelli, Barbetta, Costariol, Valsecchi. Allenatore: Zavatti.

SERIE C 64-65, 6^ giornata di andata (25/10/1964)

REGGINA-ASCOLI 2-0

Reggina: Persico, Tresoldi, Barbetta, Portelli, Gallusi, Gatto, Alaimo, Camozzi, Ferrigno, Florio, Valsecchi. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Ferrigno, Valsecchi.

SERIE B 72-73, 13^ giornata di ritorno (6/5/1973)

REGGINA-ASCOLI 0-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Bellotto, Raschi, Martella, Comini, Tamborini, Pulitelli (Marmo), Landini, Filippi. Allenatore: Mazzetti.

SERIE B 73-74, 9^ giornata di andata (25/11/1973)

REGGINA-ASCOLI 0-0

Reggina: Cazzaniga, De Petri, Sali, Zazzaro, Landini, Bonzi, Filippi, Trinchero (Ferrara), Merighi, Corni, Bonfanti. Allenatore: Moschino.

SERIE B 90-91, 6^ giornata di ritorno (10/3/1991)

REGGINA-ASCOLI 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Vincioni (Gnoffo), Bernazzani, Fimognari, Poli, Soncin, Scienza, Simonini, Catalano (Gio.Tedesco), Poli. Allenatore: Graziani.

SERIE A 2005-2006, 15^ giornata di ritorno (15/4/2006)

REGGINA-ASCOLI 2-0

Reggina: Pelizzoli, Lanzaro, De Rosa, Lucarelli, Mesto, Biondini, Paredes, Modesto, Cozza (Choutos), Vigiani (Carobbio), Amoruso, Bianchi. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 10′ pt De Rosa, 27′ pt Amoruso.

SERIE A 2006-2007, 15^ giornata di andata (10/12/2006)

REGGINA-ASCOLI 2-1

Reggina: Pelizzoli, Giosa, Lucarelli, Aronica, Mesto, Amerini (Tognozzi), Tedesco, Modesto (Carobbio), Amoruso, Leon (Missiroli), Bianchi. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 29′ pt Lucarelli (R), 33′ st Amoruso (R), 39′ st Pecorari (A).

SERIE B 2009-2010, 17^ giornata di ritorno (1/5/2010)

REGGINA-ASCOLI 1-2

Reggina: Marino, Adejo, Lanzaro, Valdez, Vigiani (Barillà), Carmona. Tedesco, Missiroli, Rizzato, Pagano (Costa), Brienza (Bonazzoli). Allenatore: Breda.

Marcatori: 6′ st Brienza (R), 16′ st rig. e 47′ st Antenucci (A).

SERIE B 2010-2011, 20^ giornata di ritorno (21/5/2011)

REGGINA-ASCOLI 0-0

Reggina: Puggioni; Cosenza, Costa, Acerbi, Laverone, Rizzo, Tedesco, Rizzato, Campagnacci (A.Viola), Danti (Castiglia), Bonazzoli. Allenatore: Atzori.

SERIE B 2011-2012, 8^ giornata di ritorno (3/3/2012)

REGGINA-ASCOLI 1-1

Reggina: Zandrini, Freddi, Emerson, Angella, D’Alessandro (9′ st A.Viola), Rizzo, N.Viola, Castiglia (29′ st De Rose), Rizzato, Ceravolo (20′ st Colombo), Ragusa. Allenatore: Gregucci.

Marcatori: 26′ st Soncin (A), 34′ st rig. N.Viola (R).

SERIE B 2012-2013, 11^ giornata di andata (27/10/2012)

REGGINA-ASCOLI 2-0

Reggina: Baiocco, Adejo, Ely, Bergamelli, Lucioni (Melara), Armellino, Hetemaj, Barillà, Sarno (Rizzo), Ceravolo, Comi (Fischnaller). Allenatore: Dionigi.

Marcatori: 28′ pt Sarno, 35′ st Ceravolo.

SERIE B 2020-2021, 37^ giornata di ritorno (4/5/2021)

REGGINA-ASCOLI 2-2

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Liotti; Montalto. Allenatore: Baroni.

Marcatori: 18′ pt Cionek, 41′ pt Bajic, 4′ st Sabiri, 27′ st Montalto.

SERIE B 2021-2022, 15^ giornata di andata (30/11/2021)

REGGINA-ASCOLI 1-2

Reggina (4-3-3): Turati; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj (73′ Bianchi), Crisetig, Cortinovis (64′ Galabinov); Rivas (73′ Liotti), Montalto (77′ Denis), Laribi (46′ Bellomo). A disposizione: Micai, Loiacono, Stavropoulos, Adjapong, Gavioli, Ricci, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Aglietti

Marcatori: 2′ Sabiri (A), 36′ rig. Montalto (R), 55′ Sabiri (A),

SANTO ROMEO