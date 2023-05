Serie D, playout: apoteosi San Luca, vittoria sul Paternò e salvezza!

Fa festa il San Luca, che chiamato a giocare i playout per difendere il proprio posto in Serie D, è riuscito a centrare l’obiettivo battendo 2-0 il Paternò.

Al “Corrado Alvaro” i ragazzi di mister Giovanni Baratto hanno giocato la partita della vita, ottenendo un successo che consegna ai giallorossi una salvezza meritata per quanto visto in stagione. Dopo un primo tempo combattuto chiuso sullo 0-0, al 23′ della ripresa il San Luca passa con un calcio di rigore trasformato da Ariel Reinero sul quale Mittica quasi ci arriva; all’87’ giallorossi in dieci per l’espulsione di Greco, c’è da stringere i denti nel lungo recupero, ma al 96′ Carmelo Maesano, ex Reggina, subentrato nella parte finale del match, parte in contropiede lanciato da Leveque, salta Mittica in uscita e segna il gol del raddoppio che certifica la permanenza del San Luca in Serie D.

Nell’altra sfida playout non c’è stata storia, il Ragusa ha travolto per 6-0 il Real Aversa con le doppiette di Manfrè e Meola, e i gol in apertura di Vitelli e in chiusura di La Place.