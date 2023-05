Ex amaranto: al Mantova non basta De Francesco, salvo l’AlbinoLeffe di Cocco

Retrocessione in Serie D per il Mantova, salvezza per l’AlbinoLeffe. Il playout tutto lombardo ha sancito l’amaro verdetto per i virgiliani, che sconfitti nella gara di andata in trasferta per 1-0, non sono andati oltre l’1-1 interno.

Nel match di ritorno l’AlbinoLeffe ha quasi messo al sicuro la salvezza in avvio di ripresa con il giovane Doumbia; al Mantova servono due gol per ribaltare la situazione e il primo di questi arriva all’80’ con il rigore trasformato dall’ex centrocampista amaranto Alberto De Francesco che sancisce il pari. Tuttavia, nel convulso finale l’AlbinoLeffe resiste e si salva. Il sesto gol stagionale di De Francesco è dunque vano. Il centrocampista classe ’94 giocò in Serie C 72 partite con la maglia della Reggina, siglando 6 reti; a queste vanno aggiunte anche 2 firme in 5 incontri di Coppa Italia.

Con l’AlbinoLeffe fa festa anche Andrea Cocco, in campo per tutti i 90′ nel match di Mantova: l’attaccante sardo classe ’86 non ha lasciato il segno nel doppio confronto ma in campionato è stato un prezioso terminale offensivo dei lombardi realizzando ben 12 reti. Fugace la sua apparizione in riva allo Stretto: arrivato nell’estate del 2013, collezionò 18 presenze in Serie B e appena 1 gol, segnato a Lanciano, lasciando Reggio a gennaio 2014 per accasarsi al Verona (dove le cose non andarono meglio, un altro gol segnato in 16 partite).