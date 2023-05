Eccellenza, finale playoff: la Promosport colpisce tre volte, Scalea K.O.

La Promosport si aggiudica la finale playoff del campionato di Eccellenza e si candida ufficialmente per un posto in Serie D, da contendere nelle prossime settimane ad avversari provenienti da altre regioni.

Il successo della squadra di mister Morelli matura nel corso della ripresa, dopo un primo tempo chiuso senza gol. Al 4′ dopo l’intervallo, Scozzafava pennella una punizione per la testa di Michele Vitale, girata vincente che batte Calandra. La gara resta in bilico, all’undici di Gregorace basta una rete per portare la sfida ai supplementari, ma all’80’ la sponda di Caddy per il destro chirurgico dal limite di Vincenzo Villella vale il raddoppio lametino. Risultato ormai in ghiaccio per la Promosport, che per non rischiare all’85’ mette il sigillo sul match con il lancio lungo di Scozzafava per Paolo Schirripa defilato a sinistra, botta mancina a sorpresa dal vertice dell’area che vale l’eurogol di giornata e il definitivo 3-0.

Morelli e i suoi avranno adesso due settimane per preparare la doppia sfida con l’Enna, vincitore dei playoff di uno dei due gironi di Eccellenza siciliana. Andata proprio in Sicilia il 28 maggio, ritorno a Lamezia il 4 giugno; chi passerà il turno sfiderà l’11 e il 18 giugno la vincente di Siracusa-Ercolanese.