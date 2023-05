Bari-Reggina, le pagelle: Strelec battagliero ma non basta, distrazioni fatali

La Reggina esce battuta di misura dal “San Nicola”, il Bari vince grazie al gol dell’ex Folorunsho; le pagelle amaranto di RNP.

Contini 6 – Bari minaccioso per tutta la prima frazione ma non deve compiere interventi decisivi; chiamato in causa nella ripresa fa la sua parte.

Loiacono 5,5 – Un primo tempo strepitoso macchiato dal gol di Folorunsho, sul quale non riesce a chiudere con il tempo giusto.

Terranova 5,5 – Gara da ex giocata con concentrazione, tuttavia sul gol del Bari va con leggerezza lasciando scorrere un pallone alla portata. Dal 65′ Rivas 5 – Non lo si vede praticamente mai, se non nel commettere alcuni falli.

Gagliolo 5,5 – Fa molto bene per gran parte del match, scegliendo i tempi giusti d’intervento; commette una leggerezza clamorosa che porta al gol di Seter, poi annullato.

Pierozzi 5,5 – Impreciso e talvolta impacciato, in difficoltà nei duelli con Folorunsho, si propone con costanza senza incidere.

Fabbian 5,5 – Il palleggio del centrocampo barese è efficace, lui ribatte colpo su colpo soprattutto in un primo tempo giocato a gran ritmo, nella ripresa non riesce a tenere il passo. Dall’87’ Lombardi sv

Crisetig 6 – Bene gli strappi e il ritmo imposto nella prima frazione, ma nella ripresa non riesce a far cambiare marcia alla squadra con il Bari che addormenta la partita. Dall’81’ Galabinov sv

Hernani 6 – Partita non facile la sua, costantemente preso in una morsa asfissiante; quando riesce a giocare il pallone diventa una minaccia.

Di Chiara 6 – Primo tempo di grande ritmo con tanta corsa e costanti incursioni offensive, arricchite da grandi giocate; non prende bene la sostituzione. Dal 65′ Liotti 6 – Fa il minimo indispensabile, assistito poco e male da Rivas.

Canotto 5,5 – Una spina nel fianco della difesa pugliese nel corso del primo tempo, nella ripresa non trova mai l’opportunità per lasciare il segno calando assieme alla squadra. Dall’81’ Ricci sv

Strelec 6 – Nella prima frazione si conferma in grande condizione, creando tante opportunità da rete senza esito; cala nel secondo tempo avendo solo un’opportunità nel finale.

Mister Inzaghi 6 – La Reggina vista nel primo tempo è brillante e ispirata, arriva in area di rigore con semplicità e a mancare è soltanto il gol. Peccato che poi quel gol arrivi ed è del Bari, preso nel finale della prima frazione che cambia il tipo di approccio alla ripresa dei pugliesi, i quali addormentano la partita e gli amaranto non riescono a contrastare questo cambio di atteggiamento, pur esercitando un gran pressing offensivo, che porta però solo a tante mischie infruttuose e a 3-4 occasioni da rete.

(foto di Antonino Laganà)