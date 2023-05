Verso Bari-Reggina, i convocati di Inzaghi: ben 7 gli indisponibili

Sono 20 i calciatori convocati da mister Inzaghi per la sfida del “San Nicola” contro il Bari; tanti gli indisponibili, a cominciare dagli squalificati Cionek (al secondo dei tre turni di stop), Menez (prima di tre giornate) e Majer. Assenti poi anche Bondo, convocato dalla nazionale francese per il mondiale Under 20, Gori e i lungodegenti Cicerelli e Obi.

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi.

Attaccanti: Canotto, Galabinov, Ricci, Rivas, Strelec.