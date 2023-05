Bari-Reggina, i precedenti: nove anni fa l’ultima sfida in Serie B

Sabato sera andrà in scena il match di campionato tra Bari e Reggina. Un campo, quello del “San Nicola”, spesso indigesto per gli amaranto che dal 1951 ad oggi contro la squadra pugliese hanno conquistato appena 5 vittorie, a fronte di 10 vittorie dei padroni di casa e 5 pareggi. In Serie B, l’ultimo precedente in quel di Bari risale alla stagione 2013-2014, con Gagliardi alla guida della Reggina. In quell’occasione la formazione ospite riuscì ad espugnare il San Nicola per 0-1 grazie alla rete realizzata da Maicon al primo minuto di gioco. A fine anno, dopo cinque anni consecutivi in cadetteria, la Reggina retrocede in Serie C chiudendo la stagione al ventunesimo posto in classifica.

Di seguito, le formazioni e i precedenti ufficiali tra Bari e Reggina:

1) Serie C, 1951-52: Bari-Reggina 2-0

REGGINA: Dini, Montagner, Genti, Spadaro, Apolloni, Geminiani, Beghi, Massagrande, Paolini, Simoncelli, Scarlattei.

2) IV Serie (girone H), 1953-54: Bari-Reggina 2-0

REGGINA: Zini, Belli, Meini, Scarlattei, Curti, Gatto, Fazi, Masnada, Geraci, Bumbaca, Baldasserini.

3) Serie B, 1967-68: Bari-Reggina 1-2 (48’ Ferrario, 61’ Divina, 75’ rig. Mujesan)

REGGINA: Jacoboni, Sbano, Ghiglione, Divina, Mupo, Gardoni, Clerici, Ferrario, Toschi, Florio, Vanzini.

4) Serie B, 1968-69: Bari-Reggina 2-2 (13’ aut. Clerici, 44’, 58’ Vallongo, 72’ Tentorio)

REGGINA: Jacoboni, Divina, Clerici, Pirola, Bello, Pesce, Tacelli, Causio, Toschi, Lombardo, Vallongo.

5) Serie B, 1970-71: Bari-Reggina 3-0 (18’ Diomedi, 54’ Pienti, 74’ rig. Marmo)

REGGINA: Jacoboni, Liguori, Sali, Tacelli, Fiorini, Sonetti, Lombardo, Sironi (De Carolis), Merighi, Mannino.

6) Serie B, 1971-72: Bari-Reggina 3-0 (18’, 47’ Fara, 33’ Gottardo)

REGGINA: Jacoboni, D’Astoli, Sali, Tacelli, Cozzani, Marchini, Molinari, Merighi, Fazzi, Scarpa, Righi.

7) Serie B, 1972-73: Bari-Reggina 2-1 (24’ Bellotti, 34’ Marcolini, 52’ Generoso)

REGGINA: Jacoboni, D’Astoli, Sali, Bellotto, Raschi, Martella, Comini, Poppi, Tamborini, Mazzia, Landini.

8) Serie B, 1973-74: Bari-Reggina 0-1 (48’ aut. Cazzola)

REGGINA: Cazzaniga (Jacoboni), Poppi, D’Astoli (Trinchero), Sali, Landini, Bonzi, Filippi, Tamborini, Merighi, Corni, Bonfanti.

9) Serie C, 1974-75: Bari-Reggina 3-3 (Tivelli, Pianca, Sorace G.)

REGGINA: Castellini, Spinelli, D’Astoli, Belluzzi, Spadaro, Poppi, Sorace M., Pianca, Del Fabbro, Campagna (Sorace G.), Tivelli.

10) Serie C, 1975-76: Bari-Reggina 1-2 (Belluzzi, Fragasso)

REGGINA: Castellini, Olivotto, D’Astoli, Belluzzi, Mordocco, Spinelli, Fragasso, Materazzi, Zica, Raimondi, Enzo.

11) Serie C, 1976-77: Bari-Reggina 1-0

REGGINA: Castellini, Olivotto, D’Astoli, Belluzzi, Spadaro, Spinelli, Fragasso, Missiroli, Sacchi (Sorace G.), Balestro, Snidaro.

12) Serie B, 1988-89: Bari-Reggina 2-1 (31’ Onorato, 46’, 59’ Maiellaro)

REGGINA: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Orlando, Guerra (Visentin), De Marco, Catanese (Pozza), Onorato.

13) Serie B, 1996-97: Bari-Reggina 1-1 (24’ Doll, 49’ Dionigi)

REGGINA: Belardi, Montalbano, Napoli, Napolitano, Poli, Giacchetta, De Vincenzo, Perrotta (Toscano), Trapella, Dionigi (Mauro), Visentin (Pasino).

14) Serie A, 1999-00: Bari-Reggina 1-1 (12’ Kallon, 96’ rig. Andersson)

REGGINA (3-5-2): Orlandoni; Cirillo, Giacchetta, Stovini; Martino (74’ Foglio), Baronio (88’ Poli), Pralija, Bernini, Morabito; Kallon (83’ Cozza), Possanzini. All. Colomba.

15) Serie A, 2000-01: Bari-Reggina 2-1 (27’ Cozza, 36’ Innocenti, 80’ rig. Andersson)

REGGINA (4-4-2): Taibi, Oshadogan, Stovini, Vargas, Mezzano (46’ Jiranek); Vicari (46’ Bernini), Veron, Cozza, Morabito; Dionigi, Marazzina. All. Colomba.

16) Serie B, 2001-02: Bari-Reggina 2-1 (41’ rig. Cozza, 54’ Collauto, 68’ De Rosa)

REGGINA (3-5-2): Belardi; Jiranek, Vargas (57’ Zoppetti), Franceschini; Vicari, Cozza (63’ La Canna), Mamede, Mozart (80’ Leon), Casale; Savoldi, Dionigi. All. Colomba.

17) Serie B, 2011-12: Bari-Reggina 2-1 (37′ De Falco (B), 63′ Armellino (R)., 88′ Stoian (B))

REGGINA (5-3-2): Zandrini; D’Alessandro, Freddi (46′ Cosenza), Emerson, Angella, Rizzato; Armellino (83′ Castiglia), De Rose, Barillà; Viola A. (73′ Ceravolo), Ragusa. A disp. Belardi, Di Lorenzo, Colombo, Melara. All. Gregucci.

18) Serie B 2012-2013, Bari-Reggina 0-1 (71′ Comi)

REGGINA (3-4-1-2): Baiocco; Lucioni, Ely, Bergamelli; Melara, Hetemaj (74’ Castiglia), Armellino, Di Bari; Sarno; Ceravolo (81’ Fischnaller), Comi (91’ Freddi). A disp. Facchin, D’Alessandro, Bombagi, Viola. All. Dionigi.

19) Serie B 2013-2014, Bari-Reggina 0-1 (1′ Maicon)

REGGINA – 4-3-3 – Pigliacelli; Adejo, Lucioni, Ipsa, Barillà; Pambou, Strasser (58′ Rigoni), Dall’Oglio, Maicon, Di Michele (85′ Di Lorenzo), Fischnaller (68′ Maza). Allenatore: Gagliardi.

20) Serie C 2019-2020, Bari-Reggina 1-1 (7′ Corazza, 63′ Sabbione)

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando (68′ Garufo), Bianchi, De Rose, Sounas (58′ Bellomo), Rubin (58′ Bresciani); Corazza (87′ Paolucci), Reginaldo (68′ Doumbia). a disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Marchi, Rivas, Salandria. Allenatore: Toscano.