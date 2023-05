1^ Categoria, tutto deciso in vetta: Saint Michel promossa e niente playoff

Nel penultimo turno è arrivata la festa per la squadra di Mammoliti; allo stesso tempo, il Bianco si è qualificato per gli spareggi intergirone

Con 90′ di anticipo sono arrivati i verdetti definitivi riguardanti l’alta classifica nel Girone D di Prima Categoria. Dopo aver rinviato per due volte la storica festa-promozione, la Saint Michel battendo di misura la Pro Pellaro ha potuto finalmente togliere il prosecco dal frigorifero. I numeri straordinari della squadra di mister Mammoliti sono valsi un più che meritato approdo in Promozione, ottenuto solo alla penultima giornata a causa del Bianco che, seppur a distanza, ha tenuto il passo della capolista.

La Saint Michel ha vinto il suo girone con 24 successi, 5 pareggi e un’imbattibilità che proverà a difendere anche negli ultimi 90′, in casa della Campese a caccia di punti salvezza. Miglior difesa per distacco, con appena 8 reti subite, un vero e proprio bunker, e miglior attacco con 71 gol fatti, primato condiviso con la vice-capolista e che nell’ultima giornata potrebbe rappresentare uno stimolo in più per entrambe le squadre. Infatti anche il Bianco ha già raggiunto il suo obiettivo secondario (dato che il principale è sfuggito): qualificazione agli spareggi intergirone senza dover passare dai playoff.

Il recente successo in extremis sulla Real Metropolitana aveva portato la compagine ionica ad acquisire un margine di 10 punti sul terzo posto da proteggere fino all’ultima giornata. Invece, a seguito dei risultati del penultimo turno che hanno visto la prevedibile vittoria del Bianco sulla Campese e le contemporanee sconfitte di Taurianova (attuale terzo) e Real Metropolitana (quarta), rispettivamente con Catona e San Gaetano, il vantaggio sull’immediata inseguitrice è salito a 13 lunghezze. Dunque, anche in caso di sconfitta a Bova Marina negli ultimi 90′, il vantaggio sul Taurianova non andrebbe comunque sotto i 10 punti. Sfuma dunque la disputa dei playoff e il Bianco, dopo la fine del campionato, avrà ben tre settimane per preparare lo spareggio con la vincente dei playoff del Girone C.