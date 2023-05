Il Tribunale Federale Nazionale ha punito con un punto di penalizzazione in classifica il Real Aversa, squadra del Girone I di Serie D, che in base alla graduatoria finale determinatasi avrebbe dovuto affrontare domenica prossima il San Luca in uno dei due playout. A causa di questa penalità invece, i campani, già penalizzati in precedenza di un altro punto, scivolano in terzultima posizione con 36 punti. A quota 37 restano Ragusa, San Luca e Paternò, che nella nuova classifica avulsa hanno rispettivamente 6, 4 e 2 punti. Di conseguenza Ragusa e San Luca confermano il miglior piazzamento che vale la possibilità di giocare i playout in casa e con due risultati a disposizione, cambia però il rispettivo avversario, dato che il Real Aversa si recherà in Sicilia e non più al “Corrado Alvaro” di San Luca, dove arriverà invece il Paternò.

Classifica finale

88 CATANIA

57 Locri

54 Trapani

54 Lamezia Terme

52 Licata

52 Sant’Agata

52 Sancataldese

47 Vibonese

45 Canicattì

45 Santa Maria

41 Castrovillari

41 Acireale

37 Ragusa

37 San Luca

37 Paternò

36 Real Aversa (-2)

27 Cittanova

24 Mariglianese

CATANIA PROMOSSO IN SERIE C

Cittanova e Mariglianese retrocesse in Eccellenza

PLAYOFF – Semifinali

Locri-Licata

Trapani-Lamezia Terme

PLAYOUT – Semifinali

Ragusa-Real Aversa

San Luca-Paternò