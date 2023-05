Ex amaranto, German Denis chiude con il calcio giocato

A 41 anni e mezzo, German Denis ha detto basta e deciso di appendere le scarpette al chiodo. L’ex attaccante amaranto, miglior marcatore straniero con la maglia della Reggina, ha annunciato l’addio al calcio giocato al termine dell’ultima partita del Real Calepina, formazione lombarda di Serie D allenata da un altro ex calciatore amaranto, Daniele Capelli, nonché vecchio compagno del Tanque ai tempi dell’Atalanta.

Con i suoi 5 gol, Denis ha contribuito alla salvezza diretta del Real Calepina e al termine dell’incontro ha salutato e incoraggiato i compagni di squadra: “Vi chiedo scusa se in alcuni momenti sono stato un po’ pesante, non era per mancanza di rispetto, in tutto ciò che ho fatto ci ho messo il cuore. Vi ringrazio, vi auguro tante belle cose e sognate, perché quello che conta è credere in se stessi.”

I social di Denis sono immediatamente stati sommersi di messaggi di affetto e attestazioni di stima, da parte dei tifosi amaranto così come di Atalanta, Napoli e tutto il mondo del calcio, nel quale il bomber argentino potrebbe comunque rimanere in altre vesti.