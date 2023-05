Supercoppa Calabria: la Gioiese centra il “Triplete” dopo i calci di rigore

La Gioiese si aggiudica la venticinquesima edizione della Supercoppa della Regione battendo la Vigor Lamezia per 1-0 e la Digiesse PraiaTortora dopo i calci di rigore nell’ormai consueto triangolare tra le vincenti del campionato di Eccellenza e dei due gironi di Promozione e porta a casa il terzo trofeo stagionale dopo campionato e Coppa Italia. Nella gara inaugurale tra le vincenti dei due gironi di Promozione, invece, risultato che ha premiato la compagine dell’alto Tirreno. Infatti, l’incontro tra Digiesse PraiaTortora e Vigor Lamezia si apre al quarto minuti con l’autorete di De Fazio su tiro cross di Bert. La partita è viva ed i biancoverdi trovano il pari sette minuti più tardi con una bella azione conclusa magistralmente da capitan Giovanni Foderaro. Al ventesimo arriva il nuovo vantaggio praiese con la meravigliosa conclusione a giro di Bert sul palo lontano della porta difesa da Mercuri. Digiesse che serve il tris al trentaquattresimo con Tagliapietra per il 3-1 finale. Seconda sfida in cui scende in campo la Gioiese promossa in Serie D contro la Vigor Lamezia, perdente della gara inaugurale. Gara più bloccata, la contesa viene risolta con il tiro ravvicinato di Staropoli che batte l’incolpevole Mercuri al nono minuto di gioco. L’assegnazione del trofeo, quindi, si decide nella terza ed ultima gara tra Gioiese e Digiesse PraiaTortora. Le due squadre si equivalgono sul campo nei 45’ minuti regolamentari ed è la lotteria dei calci di rigore a premiare i viola che ringraziano il subentrato Palumbo, autore delle parate decisive sui penalty di Tagliapietra e Petrone.

I TABELLINI DELLE GARE

DIGIESSE PRAIATORTORA-VIGOR LAMEZIA 3-1

DIGIESSE PRAIATORTORA: Aurelio, Crisciullo, Bert, Bertini, Puoli, Rivadero, Capuano, Petrone, Carballo, Losardo, Tagliapietra. All. Aita

VIGOR LAMEZIA: Mercuri, Morelli (38’ Curcio), De Fazio, Calomino, Tutino, Mascaro, Bernardi, Leta, G. Foderaro, Chirico (26’ Arzente), Gullo. All. Saladino

ARBITRO: Sig. Giovanni Luca Idone (sez. Reggio C.)

ASSISTENTI: Sig. Carmine Pompilio (sez. Rossano) e Sig. Alessandro Russo (sez. Cosenza)

MARCATORI: 4’ Aut. De Fazio (D), 11’ G. Foderaro (VL), 20’ Bert (D), 34’ Tagliapietra (D)

AMMONITI: G. Foderaro (VL), Gullo (VL), Capuano (D), Bertini (D), Calomino (VL)

VIGOR LAMEZIA-GIOIESE 0-1

VIGOR LAMEZIA: Mercuri, Scalise, Giampà (28’ Michienzi), De Fazio, Calomino (32’ Leta), Tutino (28’ Covello), Mascaro, Bernardi, G. Foderaro, Cristaudo (32’ Costanzo), Gullo (32’ Salerno). All. Saladino

GIOIESE: F.P. Stillitano, Gambi, D. Stillitano, D. Spanò, Condemi (40’ Denaro), Dascoli, Curcio, Scarcella, Staropoli, Guerrisi, Lazzarini (40’ Pesce). All. Nocera

ARBITRO: Sig. Alessandro Russo (sez. Cosenza)

ASSISTENTI: Sig. Giovanni Luca Idone (sez. Reggio C.) e Sig. Carmine Pompilio (sez. Rossano)

MARCATORI: 9’ Staropoli (G)

AMMONITI: Curcio (VL)

GIOIESE-DIGIESSE PRAIATORTORA 4-3 d.t.r. (0-0 al 45’)

GIOIESE: F. Stillitano (40’ Palumbo), D. Stillitano, D. Spanò, Condemi (32’ Pesce), Dascoli, Curcio, Scarcella, Denaro (40’ Bimeti), Guerrisi, Catania, R. Spanò. All. Nocera

DIGIESSE PRAIATORTORA: Aurelio, Crisciullo, Bert, Bertini, Puoli, Capuano, Petrone, Carballo, Tagliapietra, Alercia, Franceschi. All. Aita

ARBITRO: Sig. Carmine Pompilio (sez. Rossano)

ASSISTENTI: Sig. Alessandro Russo (sez. Cosenza) e Sig. Giovanni Luca Idone (sez. Reggio C.)

AMMONITI: Denaro (G), Alercia (D), R. Spanò (G), Guerrisi (G)

SEQUENZA RIGORI: Curcio gol (G), Bert gol (D), Guerrisi gol (G), Bertini gol (D), Catania alto (G), Tagliapietra parato (D), Pesce gol (G), Puoli gol (D), D. Spanò gol (G), Petrone parato (D)

Fonte foto e articolo: crcalabria1.it