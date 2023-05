Serie D Girone I, 34^ giornata: risultati e classifica (quasi) finale

SERIE D, GIRONE I – 34^ giornata (07/05/2023)

Acireale-Città di Sant’Agata 1-1

Canicattì-Castrovillari 1-1

Lamezia Terme-Cittanova 4-1

Pol. Santa Maria-US Mariglianese 2-1

Ragusa-Vibonese 3-0

Real Aversa-Locri 2-1

San Luca-Licata sospesa per infortunio dell’arbitro al 39’pt sul risultato di 1-1

Sancataldese-Paternò 1-0

Trapani-Catania 1-0

Classifica

88 CATANIA

57 Locri

54 Trapani

54 Lamezia Terme

52 Sant’Agata

52 Sancataldese

49 Licata*

47 Vibonese

45 Canicattì

45 Santa Maria

41 Castrovillari

41 Acireale

37 San Luca*

37 Paternò

37 Ragusa

37 Real Aversa (-1)

27 Cittanova

24 Mariglianese

CATANIA PROMOSSO IN SERIE C

Cittanova e Mariglianese retrocesse in Eccellenza

PLAYOFF – Semifinali

Locri-Licata o Città di Sant’Agata

Trapani-Lamezia Terme

PLAYOUT – Semifinali

Da definire in attesa del recupero San Luca-Licata, previsto per lunedì 8 maggio