Eccellenza e Promozione, il programma di playoff e playout

Terminati domenica scorsa i tornei di Eccellenza e Promozione, è arrivato il momento di semifinali playoff e playout che si svolgeranno domenica 7 maggio.

In Eccellenza una sola semifinale per quanto concerne i playoff, con il Brancaleone classificatosi terzo al fotofinish, ospitare lo Scalea, beffato proprio sul filo di lana e ora costretto a vincere al “Borrello” per raggiungere la finale, dove è già qualificata la Promosport. La squadra di mister Criaco vuole continuare a sognare e divertirsi e per superare il turno potrà accontentarsi anche del pareggio; in favore degli amarantoazzurri c’è un dato statistico non irrilevante: il Brancaleone è l’unica squadra a non aver mai perso in casa in questa stagione.

Nel doppio playout si gioca al “Ninetto Muscolo” di Roccella, tra il Gioiosa, che per un punto ha mancato la salvezza diretta, e il Gallico Catona, aggrappatosi al playout in extremis e costretto a vincere, e al “Ferrarizzi” di Sersale, tra i padroni di casa, penultima difesa del campionato, e il Bocale, penultimo attacco del torneo ma quarta miglior difesa.

Nel Girone B di Promozione si ripropone a distanza di sette giorni, ma a campi invertiti, la sfida tutta neroverde tra Palmese e San Giorgio. La squadra di mister Marcianò proverà a compiere un’impresa, al “Lopresti” di Palmi, presentandosi falcidiata dalle squalifiche: assenti De Benedetto, Zuccalà, Werneck e Cormaci. Alla formazione del presidente Sergi basterà invece un pareggio per raggiungere in finale l’Ardore, padrone di casa tra sette giorni.

Delicatissimo il doppio confronto playout. A Pianopoli il Melicucco, arrivato in buona condizione al rush finale della stagione, è obbligato a vincere contro l’Atletico Maida padrone di casa per potersi salvare. Al “Saverio Spinella” di Melito, i padroni di casa proveranno a sfruttare la spinta del pubblico per conquistare la salvezza, ma di fronte c’è l’Africo, squadra che in questa stagione ha compiuto numerose imprese, mettendo i bastoni tra le ruote anche alle big del campionato.