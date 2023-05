Eccellenza, la Reggiomediterranea si gode Fioretti, Re dei Bomber

La Reggiomediterranea ha concluso il campionato di Eccellenza al quinto posto, ciononostante non parteciperà ai playoff per il distacco accumulato dalla Promosport seconda, 11 punti. Tuttavia, il club reggino si gode comunque un successo: il titolo di capocannoniere vinto da Simone Fioretti, Re dei Bomber con 17 reti.

Ad un osservatore esterno, il numero di gol siglati dall’attaccante classe ’95 potrebbe apparire nella media, mentre in realtà va tenuto conto di un dettaglio non da poco: Fioretti è approdato alla Reggiomed solo il 9 dicembre 2022, giocando da allora 16 partite. Grazie alla tripletta siglata nell’ultimo turno contro il Bocale, la media dell’attaccante ha superato quindi quella di un gol a partita, arrivando così molto vicina a quella stabilita nella stagione precedente da Alfredo Trombino, che con la Morrone realizzò ben 34 reti.

A Fioretti è dunque bastata mezza stagione per issarsi davanti a tutti in Calabria, con un rendimento costante e un ritmo realizzativo tale da far partire la Reggiomed praticamente già con un gol segnato ad ogni partita; prima di approdare tra le fila della squadra amaranto però, i suoi gol li aveva già fatti anche altrove. La prima parte della stagione aveva infatti visto Fioretti protagonista in Sicilia con la maglia del Nebros, dove aveva realizzato 9 reti, per un totale di 26 marcature stagionali. Sempre con la compagine siciliana, nella passata stagione erano stati invece 23 i gol per un attaccante che anche in Serie D ha lasciato il segno negli anni, giocando più di 120 incontri tra Molise (Campobasso e Olympia Agnonese), Basilicata (Rotonda), Sicilia (Igea Virtus) e ovviamente la sua Calabria, dove ha indossato le maglie di Vigor Lamezia, Cittanovese, Castrovillari e Palmese.