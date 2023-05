Serie B, il Giudice Sportivo: stangata per Cionek, un turno di stop a Inzaghi

Campionato finito per il difensore brasiliano, squalificato per tre giornate; un turno a mister Inzaghi

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 35^ giornata, scegliendo di usare la mano pesante per Thiago Cionek. Il centrale brasiliano della Reggina, espulso sul finire del primo tempo a Frosinone, è stato squalificato per tre giornate “per avere, al 41° del primo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario.”

Tale squalifica porterebbe Cionek a chiudere anzitempo il campionato (senza tener conto degli eventuali playoff), mancando proprio tre turni alla fine. Salterà invece solo la partita contro il Como mister Filippo Inzaghi, squalificato per una giornata (e sanzionato con un’ammenda di € 3.000,00) “per avere, al 42° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara, un’espressione ingiuriosa.” Finisce invece in diffida Zan Majer, giunto alla nona ammonizione stagionale.

Per quanto concerne il resto delle decisioni prese dal Giudice Sportivo, squalificati per un turno altri due allenatori (a loro volta sanzionati con ammende, superiori però a quelle del tecnico amaranto): il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, “per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata da un Assistente e dal Quarto Ufficiale”, e l’allenatore del Sudtirol Pierpaolo Bisoli, “per avere, al 48° del secondo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, reiterando tale atteggiamento all’uscita dal terreno di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente e dal Quarto Ufficiale.”

Tra i calciatori, due giornate di squalifica per Salim Diakite della Ternana, un solo turno invece per altri 9: Eric Fernando Botteghin dell’Ascoli, Kamil Glik del Benevento, Alberto Dossena e Marko Rog del Cagliari, Vittorio Parigini del Como (prossimo avversario amaranto), Elias Cobbaut del Parma, Giuseppe Di Serio del Perugia, Matteo Arena della Spal e Michael Svoboda del Venezia.