Reggina, settore giovanile: il programma del weekend amaranto

Weekend di match da non perdere al Centro Sportivo Sant’Agata, dove scenderanno in campo le selezioni nazionali giovanili amaranto. Si parte sabato con la Primavera di mister Franceschini che, alla ricerca di punti importanti per la corsa salvezza, ospiterà il Pisa. L’indomani, invece, sarà una domenica all’insegna dei play-off. Le formazioni U16 e U17, impegnate nel primo turno degli spareggi nazionali, riceveranno rispettivamente Benevento e Bologna in gara unica.

TUTTE LE GARE DEL VIVAIO AMARANTO: DATE, LUOGHI E ORARI

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 13ª GIORNATA DI RITORNO (28ª)

Reggina-Pisa, sabato 29 aprile 2023, ore 15:00 – C.S. Sant’Agata – Reggio Calabria (RC)

UNDER 17 SERIE A E B, PRIMO TURNO PLAY-OFF, 1° TURNO

Reggina-Bologna, domenica 30 aprile 2023, ore 12:15 – C.S. Sant’Agata – Reggio Calabria (RC)

UNDER 16 SERIE A E B, PRIMO TURNO PLAY-OFF, GARA UNICA

Reggina-Benevento, domenica 30 aprile 2023, ore 10:30 – C.S. Sant’Agata – Reggio Calabria (RC)

