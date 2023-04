Promozione Girone B, volata playout: la situazione a 90′ dal termine

Domenica la Promozione vivrà gli ultimi 90′ della stagione 2022/2023. Nel Girone B già sanciti i verdetti per quanto riguarda l’approdo in Eccellenza, con la vittoria della Vigor Lamezia. Da definire la griglia playoff, con sole tre squadre a prendervi parte e una di queste direttamente in finale, mentre in coda sono sette le formazioni ancora a rischio, tre delle quali in corsa per evitare l’ultimo posto.

Questa la situazione a 90′ dal termine per quanto riguarda la zona playout.

ROCCELLA (34 punti) – Praticamente già salvo, il Roccella rischia solo virtualmente di finire al quintultimo posto. Ha gli stessi punti del Bivongi Pazzano e 3 in più del Melito; con entrambe si trova in una situazione di parità nei confronti diretti, ma può contare tuttavia su una differenza reti migliore, avendo 11 gol di margine sul Bivongi Pazzano e addirittura 20 sul Melito. In caso di arrivo a tre a quota 34, la classifica avulsa premierebbe il Melito (6 punti) e il Bivongi Pazzano (5 punti e differenza reti +1 contro lo zero degli amaranto) e solo in quel caso per il Roccella si spalancherebbero le porte dei playout. Nell’ultimo turno ospiterà la Cinquefrondese, contro la quale basterà anche un punto per scongiurare tutti questi calcoli.

Scontri diretti: in parità con il Bivongi Pazzano, 1-1 e 0-0; in parità con il Melito, 1-0 e 1-2 (in vantaggio la differenza reti generale, -5 contro -25).

BIVONGI PAZZANO (34 punti) – Salvezza già acquisita per il Bivongi Pazzano, impegnato nel turno conclusivo con la Deliese e coinvolto, comunque, nei calcoli della corsa salvezza. Ed ecco il perché: in caso di arrivo a pari punti con il Melito, gli scontri diretti favorevoli gli varranno la salvezza; nel caso in cui invece si arrivasse in tre a quota 34, con la sconfitta anche del Roccella, la classifica avulsa salverebbe il Melito (6 punti) e il Bivongi Pazzano (5 punti e +1 nella differenza reti) condannando proprio gli amaranto al quintultimo posto (a causa dello zero nella differenza reti dei confronti diretti).

Scontri diretti: in parità con il Roccella, 1-1 e 0-0; in vantaggio con il Melito, 3-1 e 0-1.

MELITO (31 punti) – Chance di salvezza diretta ridotte al minimo per il Melito, che non soltanto dovrà battere il Ravagnese ma dovrebbe sperare nelle sconfitte simultanee di Roccelle a Bivongi Pazzano, per poter sfruttare la classifica avulsa a proprio vantaggio. Alla squadra di mister Cormaci un risultato positivo tornerà comunque utile per potersi garantire il playout in casa: già un pareggio sarebbe sufficiente, con il rischio soltanto di essere superato dall’Atletico Maida, chiudendo in quartultima posizione. In caso di sconfitta invece, il Melito rischierebbe di chiudere terzultimo, in caso di successo del Maida sullo Sporting Catanzaro Lido e di vittoria del Melicucco sull’Archi, con i pianigiani ad agganciare la compagine melitese, battuta sia all’andata che al ritorno; anche in caso di arrivo a tre a quota 31, con sconfitta del Melito, pareggio del Maida e vittoria del Melicucco, sarebbero Obinna e compagni a piazzarsi peggio a causa della classifica avulsa.

Scontri diretti: in parità con il Roccella, 0-1 e 2-1 (in svantaggio la differenza reti generale, -5 contro -25); in svantaggio con il Bivongi Pazzano, 1-3 e 1-0; in svantaggio con l’Atletico Maida, 1-2 e 2-2; in svantaggio con il Melicucco, 1-2 e 1-2.

ATLETICO MAIDA (30 punti) – Unica squadra in fondo al gruppo già consapevole di disputare i playout, l’Atletico Maida sarà chiamato ad affrontare lo Sporting Catanzaro Lido con un solo obiettivo: difendere o migliorare il piazzamento attuale, che garantisce lo spareggio casalingo e con due risultati su tre a favore. Può farlo con una vittoria, o pareggiando se il Melito perde; in caso di sconfitta resta quartultimo se Melicucco e Africo non vincono. Con una battuta d’arresto potrebbe invece essere superato dal Melicucco e raggiunto dall’Africo, contro il quale è in parità nei confronti diretti, ma che stacca nettamente nella differenza reti generale.

Scontri diretti: in vantaggio con il Melito, 2-1 e 2-2; in parità con il Melicucco, 2-2 e 0-0 (in vantaggio nella differenza reti generale, -16 a -22); in parità con l’Africo, 1-2 e 2-1 (in vantaggio nella differenza reti generale, -16 a -33).

MELICUCCO (28 punti) – Ultima giornata da brividi per il Melicucco, obbligato a battere l’Archi per non rischiare brutte sorprese, essendo i biancorossi ancora a rischio ultimo posto. Con una vittoria la compagine pianigiana non solo scongiurerebbe la retrocessione diretta, ma potrebbe ancora ambire a migliorare il proprio piazzamento nella griglia playout, provando a superare una tra Melito e Maida; in caso di pareggio, l’ultimo posto verrebbe evitato se almeno una tra Africo e Ravagnese non vince. Qualora invece vincessero entrambe, il Ravagnese e il Melicucco si ritroverebbero appaiate in ultima posizione e con gli scontri diretti in parità, ma con i reggini avanti nella differenza reti generale. In caso di sconfitta, il Melicucco eviterebbe l’ultimo posto sempre con la mancata vittoria di una tra Ravagnese e Africo; chiudendo in ultima posizione con gli ionici, gli scontri diretti premierebbero i biancorossi.

Scontri diretti: in vantaggio con il Melito, 2-1 e 2-1; in parità con l’Atletico Maida, 2-2 e 0-0 (in svantaggio nella differenza reti generale, -16 a -22); in vantaggio con l’Africo, 3-1 e 2-2; in parità con il Ravagnese, 0-0 e 2-2 (in svantaggio nella differenza reti generale, -17 a -22).

AFRICO (27 punti) – Discorso simile a quello fatto per il Melicucco vale anche per l’Africo, a rischio ultimo posto e costretto ad ottenere i tre punti tra le mura amiche contro il Capo Vaticano. Di certo, anche vincendo, la compagine ionica giocherà il playout in trasferta, poiché il massimo risultato ottenibile è superare un Melicucco non vincente e agganciare un Maida sconfitto; tuttavia, dati gli scontri diretti in parità con la compagine catanzarese, a fare testo sarebbe la differenza reti generale, nettamente a vantaggio del Maida. In caso di pareggio, Africo ultimo se il Ravagnese vince e anche in caso di sconfitta del Melicucco, nei confronti del quale gli scontri diretti sono sfavorevoli; in caso di sconfitta, Africo retrocesso se il Ravagnese dovesse riuscire ad ottenere anche un solo punto, poiché avvantaggiato dai confronti diretti.

Scontri diretti: in parità con l’Atletico Maida, 2-1 e 1-2 (in svantaggio nella differenza reti generale, -16 a -33); in svantaggio con il Melicucco, 1-3 e 2-2; in svantaggio con il Ravagnese, 1-4 e 2-1.

RAVAGNESE (26 punti) – A differenza di tutte le altre, il Ravagnese è l’unica squadra consapevole che anche una vittoria potrebbe non bastare per evitare la retrocessione diretta, ma bisogna comunque provarci. In quel di Melito, la squadra di mister Aquilino proverà a raccogliere gli ultimi tre punti della stagione, puntando sul passo falso di almeno una tra Africo e Melicucco; dei pianigiani basterebbe anche il pareggio, avendo la situazione in parità per i confronti diretti ma una differenza reti migliore. Pareggiando a Melito, i biancoazzurri avrebbero come unica speranza per evitare l’ultimo posto la contemporanea sconfitta dell’Africo, contro il quale c’è il vantaggio del doppio confronto. Un Ravagnese che dunque non è padrone del proprio destino, costretto a sperare nelle disgrazie altrui.

Scontri diretti: in parità con il Melicucco, 0-0 e 2-2 (in vantaggio nella differenza reti generale, -17 a -22); in vantaggio con l’Africo, 4-1 e 1-2.