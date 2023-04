Promozione Girone B, volata playoff: la situazione a 90′ dal termine

Domenica la Promozione vivrà gli ultimi 90′ della stagione 2022/2023. Nel Girone B già sanciti i verdetti per quanto riguarda l’approdo in Eccellenza, con la vittoria della Vigor Lamezia. Da definire la griglia playoff, con sole tre squadre a prendervi parte e una di queste direttamente in finale, mentre in coda sono sette le formazioni ancora a rischio, tre delle quali in corsa per evitare l’ultimo posto.

Questa la situazione a 90′ dal termine per quanto riguarda la zona playoff.

ARDORE (60 punti) – Stagione da incorniciare per l’Ardore, che partito certamente non tra i favoriti, si è ritagliato il proprio spazio tra i protagonisti della stagione al punto da poter chiudere la regular season al secondo posto. Il cammino amaranto si chiuderà proprio in casa della capolista Vigor Lamezia che ha già festeggiato il ritorno in Eccellenza; per blindare il secondo posto e l’accesso diretto alla finale playoff (il vantaggio sullo Sporting Catanzaro Lido quinto è di ben 16 punti), agli ionici basterà anche un pareggio, anche se la possibilità di vincere in casa dei biancoverdi permetterebbe di chiudere a sole 6 lunghezze dal primo posto conquistato da una corazzata, non male per una matricola partita senza ambizioni. In caso di sconfitta, il secondo posto potrebbe comunque essere dell’Ardore, qualora il confronto diretto tra San Giorgio e Palmese dovesse terminare in parità o con la vittoria dei reggini, in svantaggio negli scontri diretti con gli amaranto.

Scontri diretti: in vantaggio con il San Giorgio, 1-0 e 1-1; in parità con la Palmese, 1-0 e 0-1 (differenza reti generale nettamente favorevole ai neroverdi, al momento a +34 contro il +24 dell’Ardore).

PALMESE (57 punti) – Per la Palmese il confronto dell’ultima giornata in casa del San Giorgio potrebbe rivelarsi come l’antipasto della semifinale playoff. Le due squadre sono arrivate al confronto diretto con gli stessi punti e con la sfida di andata terminata in parità; in questo momento la compagine di Palmi sarebbe terza in virtù della miglior differenza reti in campionato, in attesa di giocare questi ultimi 90′. Sapone e compagni possono ancora agguantare il secondo posto, ma per riuscirci non soltanto dovranno battere il San Giorgio, ma dovranno anche sperare in un favore da parte della Vigor Lamezia, chiamata a battere l’Ardore. Sempre la differenza reti andrebbe a vantaggio della Palmese, la quale arriverebbe invece terza sia pareggiando che vincendo ma con un contemporaneo risultato positivo degli ionici a Lamezia. In questo caso, la semifinale playoff sarebbe un remake del confronto dell’ultimo turno ma a campi invertiti.

Scontri diretti: in parità con l’Ardore, 0-1 e 1-0 (differenza reti generale nettamente favorevole alla Palmese, al momento a +34 contro il +24 degli amaranto); in parità con il San Giorgio nella gara di andata, 1-1 (differenza reti generale nettamente favorevole alla Palmese, al momento a +34 contro il +26 del San Giorgio).

SAN GIORGIO (57 punti) – A causa dello scontro diretto a sfavore nei confronti con l’Ardore, il San Giorgio non può ambire al secondo posto, pur potendolo agganciare in caso di sconfitta degli ionici a Lamezia. A questo punto l’obiettivo per la squadra di mister Marcianò resta uno soltanto: battere la Palmese per chiudere sul terzo gradino del podio e giocare sette giorni più tardi, sempre tra le mura amiche, la semifinale playoff. Il pareggio consentirebbe alla formazione di Palmi di prendersi la terza posizione, poiché nonostante la parità nel doppio confronto, la differenza reti generale in campionato li premierebbe.

Scontri diretti: in svantaggio con l’Ardore, 0-1 e 1-1; in parità con la Palmese nella gara di andata, 1-1 (differenza reti generale nettamente favorevole alla Palmese, al momento a +34 contro il +26 del San Giorgio).