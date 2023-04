Eccellenza, volata salvezza e playout: la situazione a 90′ dal termine

Domenica l’Eccellenza vivrà gli ultimi 90′ della stagione 2022/2023. Già sanciti i verdetti per quanto riguarda l’approdo in Serie D, con la Gioiese a trionfare, e la retrocessione in Promozione, a salutare è stato l’Acri. Tra chi andrà in campo per garantirsi una coda al campionato e chi invece tenterà di terminare la stagione al triplice fischio, restano in ballo ancora alcune squadre in lotta tra playoff e playout.

Questa la situazione a 90′ dal termine per quanto riguarda la lotta salvezza in zona playout.

SORIANO (36 punti) – Sono tante le possibili combinazioni di risultati in bassa classifica, ma il Soriano ha il vantaggio di essere padrone del proprio destino. Certamente affrontare la Promosport che punta a conquistare l’accesso diretto alla finale playoff, non è il miglior avversario per mister Scorrano e i suoi, ma anche un risultato negativo potrebbe valere la salvezza per i rossoblù. Intanto è in vantaggio negli scontri diretti sia con il Sersale che con il Gioiosa, e non è poco; se perde, si salva se Sersale e Gioiosa non vincono, oppure se vince il Sersale ma il Gioiosa non vince, oppure se vince il Gioiosa, perde il Sersale e non vince il Bocale. Proprio grazie al vantaggio negli scontri diretti con il Gioiosa, basterà anche un pari al Soriano per centrare la salvezza: nella peggiore delle ipotesi infatti, ovvero con le vittorie delle due squadre attualmente alle spalle, la compagine vibonese si ritroverebbe quintultima (Gioiosa quartultimo con gli stessi punti) ma con un vantaggio nei confronti della penultima superiore ai 9 punti.

Scontri diretti: in vantaggio con il Sersale, 1-1 e 4-0; in vantaggio con il Gioiosa, 3-0 e 0-0.

SERSALE (35 punti) – La sfida prevista in casa del Gallico Catona è quasi decisiva per il Sersale. Partiamo dalle certezze: se vince è salvo, a prescindere dal risultato del Soriano; se perde gioca i playout, anche in caso di mancata vittoria del Gioiosa che è dietro di un punto e contro il quale è avvantaggiato nei confronti diretti. In caso di pareggio, si salva se il Gioiosa non vince oppure se il Bocale perde.

Scontri diretti: in svantaggio con il Soriano, 1-1 e 0-4; in vantaggio con il Gioiosa, 1-3 e 4-0.

GIOIOSA JONICA (34 punti) – Il Gioiosa Jonica sarà di scena a Cosenza con la Morrone e avrà l’obbligo di vincere per puntare alla salvezza; tuttavia, la conquista dei tre punti potrebbe non bastare per evitare i playout. Se il Soriano ottiene almeno un punto, alla squadra di Galati servirebbe la mancata vittoria del Bocale oppure il pareggio nello scontro diretto tra Gallico Catona e Sersale. In caso di successo del Bocale e vittoria di una delle due contendenti nel match di Gallico, solo la sconfitta del Soriano eviterebbe i playout ad un Gioiosa corsaro al “Popilbianco”. Un pareggio o una sconfitta certificherebbero la partecipazione alla coda del campionato.

Scontri diretti: in svantaggio con il Soriano, 0-3 e 0-0; in svantaggio con il Sersale, 3-1 e 0-4.

BOCALE ADMO (26 punti) – Se le tre squadre già prese in esame sperano di non giocare i playout, sia il Bocale che il Gallico Catona faranno di tutto per potervi prendere parte, visto che su di loro incombe la possibile retrocessione diretta. La formazione di mister Saviano è messa un po’ meglio, sotto certi aspetti, poiché in linea teorica anche con una sconfitta nel derby in casa della Reggiomediterranea potrebbe prendervi parte, qualora il Gioiosa non dovesse vincere con la Morrone. Con un pareggio le chance aumenterebbero, poiché si potrebbe anche sperare nella sconfitta del Soriano o nel pareggio tra Gallico e Sersale, oltre al già citato mancato successo del Gioiosa. Il successo garantirebbe la disputa del playout, contro una delle tre squadre in lotta per la salvezza diretta.

Scontri diretti: in vantaggio con il Gallico Catona, 0-1 e 2-0.

GALLICO CATONA (25 punti) – Zero calcoli per il Gallico Catona, che nell’ultima giornata giocherà praticamente un playout anticipato, con un solo risultato a disposizione, da ottenere entro il 90′ e non il 120′, ma con il vantaggio di giocare con il supporto del proprio pubblico. Non basta il pareggio contro il Sersale: anche in caso di arrivo a pari punti con un Bocale battuto dalla Reggiomediterranea, gli scontri diretti relegherebbero la squadra di mister Barillà comunque in penultima posizione, con un distacco sicuro di almeno 10 punti dalla quintultima. Resta dunque solo la vittoria, per ridurre il distacco e giocare il playout, con la possibilità di un nuovo incrocio proprio con il Sersale.

Scontri diretti: in svantaggio con Bocale, 1-0 e 0-2.