Reggina, depositato l’atto di appello contro la penalizzazione: il comunicato

“La Reggina comunica che nella serata di ieri è stato definito e depositato l’Atto di Appello avverso la recente decisione del TFN”.

Il club, si legge nel comunicato pubblicato stamane sul proprio sito ufficiale, resta ora in attesa della fissazione della relativa udienza di discussione innanzi alla Corte Federale di Appello. Il riferimento è alla penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione in corso per mancato pagamento Irpef e di alcuni stipendi alla scadenza dello scorso 16 febbraio.

s.r.