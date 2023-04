Dilettanti, bomber Carbone raggiunge i 200 gol in carriera

Ha sempre avuto il gol nel sangue Francesco Carbone e lo ha dimostrato con ogni maglia e in ogni categoria. Per il centravanti taurianovese classe ’87, domenica 23 aprile 2023 resterà nella storia: con la rete segnata contro il Fuscaldo con la maglia della Luzzese, nel Girone A di Prima Categoria, il “Toro” ha sfondato il muro dei 200 gol in carriera, dalla Serie D fino, appunto, alla Prima Categoria.

Ed è lo stesso Carbone a celebrare il traguardo raggiunto attraverso i propri social network, snocciolando con giustificato orgoglio i numeri di questo obiettivo raggiunto: 1 gol con la Rizziconese in Promozione; 1 in Serie D con il Rosarno; ben 123 tra Eccellenza e Promozione con la Taurianovese; e poi ancora 8, sempre in Eccellenza, con la Cittanovese; 10 con la maglia del Siderno tra Promozione e Eccellenza; 6 in meno di mezza stagione di Promozione con la maglia del Bocale; 2 in Eccellenza con il Cotronei; 7 in Promozione a Roggiano; ben 36 con la Brutium Cosenza, trascinata a suon di reti dalla Prima Categoria alla Promozione, penultima tappa prima del suo approdo alla Luzzese a dicembre 2022, nuovamente in Prima Categoria per aiutare la compagine di Luzzi a conquistare un posto in zona playoff, obiettivo alla portata quando mancano ancora 3 match al termine del campionato.

Per Carbone il 200° gol è stato anche il 6° con la Luzzese, con la quale si ripromette di segnare ancora in questo rush finale, aggiungendovi nel post, al relativo dato statistico, un più che eloquente “to be continued”. Perché il Toro è ancora affamato di gol e continuerà a cibarsene, le avversarie sono avvisate.

(Foto tratte dalla pagina Facebook del calciatore)