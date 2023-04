Nel Girone D di Prima Categoria festa rinviata per la Saint Michel dopo la larga affermazione di sabato sul San Gaetano, un netto 5-0, secondo consecutivo dopo quello di Siderno e valso la 23^ vittoria in un campionato finora quasi perfetto con soli 4 pareggi a rallentare il cammino.

Il vantaggio sul Bianco secondo è ancora di 8 punti a 3 gare dalla fine, ma domenica i bianco-oro gioiesi sono stati ad un passo dalla festa, rinviata a causa del rigore trasformato intorno al 90′ dagli ionici e valsa la vittoria sulla Real Metropolitana, la quale sarà proprio il prossimo avversario della capolista. La squadra di mister Mammoliti potrebbe dunque far festa a Bocale battendo Postorino e compagni, a prescindere dal risultato del Bianco, di scena a pochissimi chilometri di distanza contro la Pro Pellaro.

I numeri della Saint Michel sono stati strepitosi e la vittoria ormai imminente è più che meritata per un club che in pochi anni ha costruito una realtà solida e ben strutturata, che approdata in Prima Categoria nel 2018/2019, ha sempre disputato tornei di spessore: un tranquillo ottavo posto nella sua prima annata, quarto invece nella stagione successiva sospesa alla 20^ giornata; successiva al 2020/2021 abortito dopo 4 match, è arrivata la quinta piazza della passata stagione, dove si sono poste le basi per il trionfo di questa annata. Un gruppo di spessore, qualità ed esperienza per mister Mammoliti, che ha condotto la classifica fin dall’inizio della stagione; la vittoria contro il San Gaetano è stata la 15^ consecutiva, con i reggini che furono gli ultimi a rallentare la corsa della Saint Michel lo scorso 18 dicembre. Quello fu il 4° pari nelle prime 12 giornate, poi solo successi, grazie al miglior attacco con 70 gol segnati, ma soprattutto con una difesa quasi impenetrabile che ha subito appena 8 reti.

Ovviamente la Real Metropolitana, che dopo la sconfitta di Bianco rischia di non giocare i playoff a causa del distacco eccessivo dal secondo posto, proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla Saint Michel, al quale, mal che vada, resteranno altri due match-point per chiudere il conto: il 7 maggio al “Cesare Giordano” di Gioia Tauro ospiterà la Pro Pellaro, infine il 14 maggio chiuderà sul terreno di gioco della Campese.