Serie D Girone I, 32^ giornata: risultati e classifica

SERIE D, GIRONE I – 32^ giornata (23/04/2023)

Acireale-Locri 3-1

Canicattì-Città di Sant’Agata 4-1

Castrovillari-Cittanova 1-0

FC Lamezia Terme-Paternò 2-0

Pol. Santa Maria-Vibonese 3-0

Ragusa-San Luca 1-1

Real Aversa-Catania 1-3

Sancataldese-US Mariglianese 3-0

Trapani-Licata 2-1

Classifica

85 CATANIA

57 Locri

51 Sant’Agata

50 Trapani

48 Lamezia Terme

46 Licata

46 Vibonese

46 Sancataldese

42 Santa Maria

41 Canicattì

39 Castrovillari

37 Acireale

37 Paternò

36 San Luca

34 Ragusa

31 Real Aversa (-1)

27 Cittanova

24 Mariglianese

CATANIA ARITMETICAMENTE PROMOSSO IN SERIE C

Mariglianese aritmeticamente retrocessa in Eccellenza