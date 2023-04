Reggina-Brescia, le pagelle: prodezza di Bouah, Strelec è un fantasma

Ennesima sconfitta casalinga per la Reggina, il Brescia passa al “Granillo” per 2-1, inutile per gli amaranto la splendida rete di Bouah. Le pagelle di RNP.

Colombi 5,5 – Incolpevole sui gol, pare però refrattario alle uscite e la Reggina rischia su palloni innocui.

Cionek 5,5 – Porta molti palloni e si propone ma soffre più volte sulle incursioni di Ayé. Dal 46′ Bouah 6 – Segna un gran gol che riaccende le speranze ma trova pochi spazi per pungere.

Camporese 5,5 – Primo tempo in affanno, nella ripresa è attento sulle poche sortite bresciane.

Loiacono 5,5 – L’unico a metterci personalità e carattere, sfiora anche due volte il gol.

Pierozzi 5 – Sia a destra che a sinistra fa fatica ad affondare, scegliendo fin troppo spesso di andare per vie centrali senza esito; chiude con un rosso al 97′.

Fabbian 5 – Partita da naufrago in mezzo al campo, lontano dalle prestazioni ammirate fino a poco tempo fa.

Majer 5 – Si perde Rodriguez sul raddoppio del Brescia, non riesce a far salire di tono la squadra sia nel primo tempo che nella ripresa.

Hernani 5 – Ingabbiato dagli avversari, non riesce a ragionare e giocare con lucidità, sbagliando molti palloni anche semplici. Dall’84’ Galabinov sv

Liotti 5 – Si perde Mangraviti sul vantaggio del Brescia, spinge tanto e mette in mezzo diversi palloni, ma con poca precisione. Dal 46′ Canotto 5,5 – Partenza promettente, poi finisce imbottigliato e non trova sbocchi per rendersi insidioso.

Menez 5 – Non riesce mai a giocare palla in verticale, si prende dei rischi eccessivi; sui gol del Brescia è lui a salire in ritardo tenendo in gioco gli avversari. Dal 73′ Rivas 5,5 – Tenta di incidere ma è troppo timoroso, punta costantemente l’avversario ma non prova mai a saltare l’uomo cercando cross infruttuosi.

Strelec 4,5 – Ectoplasma, si nota solo quando gioca palloni lontanissimo dalla porta bresciana. Dal 73′ Gori 5,5 – Battagliero, riesce solo una volta rendersi pericoloso senza fortuna.

Mister Inzaghi 5 – La Reggina entra in campo scarica e subisce per tutto il primo tempo la grande pressione di un Brescia aggressivo e determinato, che non concede facili palloni giocabili. Tenta di cambiare qualcosa nella ripresa modificando l’assetto e inizialmente qualcosa si vede ma è un fuoco di paglia; tardivi i cambi, effettuati dopo il raddoppio ospite. Nell’assalto finale tanti palloni buttati nella mischia senza criterio, per una Reggina apparsa questa sera frastornata e povera di idee e soluzioni.