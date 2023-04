Verso Reggina-Brescia, biglietti vietati ai residenti nella provincia bresciana

La Reggina di Filippo Inzaghi si prepara ad affrontare il Brescia di Daniele Gastaldello nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B. A fronte della penalizzazione inflitta dalla FIGC, quella di venerdì sera si prospetta come una sfida fondamentale in chiave Playoff per gli amaranto, pronti a difendere con le unghie e con i denti l’attuale posizione in classifica.

Negli ultimi giorni Inzaghi, Cionek e compagni hanno richiesto a gran voce la spinta della città in questo rush finale di campionato, a partire proprio dalla gara di venerdì contro il Brescia. Se per la Reggina l’obiettivo sarà quello di riavere un Granillo da 10.000 spettatori, gli ospiti non potranno invece contare sul supporto dei propri tifosi a causa del divieto di vendita di tagliandi imposto ai residenti nella provincia lombarda.

Di seguito il comunicato del club amaranto:

“É attiva dalla giornata odierna, mercoledì 19 aprile, la vendita dei tagliandi riservati ai tifosi ospiti che vorranno assistere a Reggina-Brescia, gara in programma venerdì 21 aprile alle ore 20:30. Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio entro le ore 19:00 di giovedì 20 aprile. Il tagliando in questione potrà essere acquistato sul portale Vivaticket, al prezzo di 15,00 euro (esclusi diritti prevendita) e presso i punti vendita autorizzati. Si ricorda altresì che, come disposto dalle Autorità competenti e precedentemente comunicato, è stato stabilito il divieto di vendita di tagliandi per i residenti nella provincia di Brescia”.

SANTO ROMEO