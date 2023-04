Reggina penalizzata ma resta in zona playoff: la classifica aggiornata

Nonostante il -3 subito dal TFN, gli amaranto restano in piena zona playoff, a +3 su Modena, Palermo e Ternana

L’attesa sentenza del Tribunale Federale Nazionale è arrivata e la Reggina si è vista togliere 3 dei suoi 49 punti; nonostante la penalizzazione, gli amaranto restano comunque in zona playoff, in settima posizione alla pari del Pisa e a +3 su Modena, Palermo e Ternana. Va comunque ribadito che la penalizzazione è stata sancita in primo grado, la Reggina attraverso i suoi legali proverà a cancellare la pena nei successivi gradi di giudizio.

La classifica di Serie B aggiornata dopo la penalizzazione della Reggina:

67 Frosinone

63 Genoa (-1)

57 Bari

52 Sudtirol

48 Parma

48 Cagliari

46 Reggina (-3)

46 Pisa

43 Palermo

43 Ternana

43 Modena

42 Ascoli

41 Como

39 Venezia

37 Cittadella

37 Cosenza

34 Perugia

33 Spal

32 Brescia

30 Benevento