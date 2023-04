La Reggiana torna in Serie B: tre ex amaranto nella festa emiliana

Dopo due stagioni vissute sempre ai vertici, la Reggiana ha riconquistato la Serie B grazie alla vittoria ottenuta sabato a Olbia per 2-1, mandando in archivio il Girone B di Serie C con un turno di anticipo. Gli emiliani sono dunque gli ultimi a staccare direttamente il biglietto per la B 2023/2024, preceduti da Catanzaro, vincitore a suon di record del Girone C, e FeralpiSalò, primo nel Girone A e approdato per la prima volta in Serie B. Ostica la concorrenza per la vittoria avuta dalla Reggiana, infine ridottasi ad confronto a tre con l’Entella, che pareggiando 1-1 in casa con la Recanatese ha permesso alla compagine di Reggio Emilia di far festa, e con il Cesena, allenato da Mimmo Toscano il quale è andato vicino ad un altro salto in cadetteria, accompagnato da tre ex amaranto: Bianchi, Corazza e De Rose. Per loro ci sarà ancora l’opportunità di raggiungere la B attraverso i playoff.

Nel frattempo però a far festa è la Reggiana, e con essa altri ex Reggina, a partire dall’allenatore, Aimo Diana, protagonista in riva allo stretto da calciatore nel 2003, quando giunse a gennaio in prestito dal Parma e contribuì alla salvezza conquistata nello storico spareggio di Bergamo. In campo invece, per la Reggiana sono stati tra gli artefici della promozione il difensore Giuliano Laezza, 29 presenze e 2 gol (contro Catania e Casertana) nel campionato di Serie C 2017/2018 nel quale chiuse la stagione con i gradi da capitano (allenatore Maurizi), e Adriano Montalto, poco impiegato da Diana da dicembre a causa di vari problemi fisici, ma in grado di lasciare il segno nella prima parte della stagione con 9 reti segnate tra la 5^ e la 17^ giornata. Recentissimo il suo transito da Reggio Calabria, dove ha collezionato 47 presenze e 11 reti in un anno e mezzo, dal suo arrivo a fine gennaio 2021 fino al termine della scorsa stagione.