Eccellenza, volata playoff: la situazione a 180′ dalla fine

La corsa-playoff in Eccellenza: due squadre a contendersi il secondo posto, altre tre in corsa per quarta e quinta piazza

Ultime due giornate di Eccellenza in arrivo e intervallate dalla pausa per il Torneo delle Regioni, restano solo 180′ con tante squadre ancora il lotta per raggiungere i playoff e sognare la Serie D, nel frattempo già raggiunta dalla Gioiese, o per evitare i playout o la retrocessione diretta, per non seguire il destino dell’Acri.

Questa la situazione per la corsa playoff a 180′ dalla fine.

PROMOSPORT (54 punti) – Già certa di disputare i playoff, la squadra lametina si gioca il secondo posto con lo Scalea che ha gli stessi punti, tuttavia Colosimo e compagni hanno il vantaggio degli scontri diretti favorevoli (5-1 e 1-2) e con due vittorie sarebbero certi di chiudere al secondo posto. Per la Promosport doppio impegno contro squadre in lotta per la salvezza: 16 aprile al “Riga” sfida con il Gallico Catona; il 30 aprile trasferta con il Soriano.

SCALEA (54 punti) – Playoff sicuri per i biancostellati che contendono il secondo posto alla Promosport, agganciata dopo averla battuta nello scontro diretto di quindici giorni fa, 2-1, risultato però insufficiente per portare dalla propria parte il conteggio totale dei confronti diretti (all’andata vittoria lametina per 5-1). Per accaparrarsi la seconda piazza finale, alla squadra di Gregorace non resta altro che fare bottino pieno negli ultimi 180′ e sperare in un passo falso della Promosport. Scalea impegnato il 16 aprile al “Ferrarizzi” contro il Sersale quintultimo a caccia di punti salvezza; il 30 chiusura al “Longobucco” contro lo StiloMonasterace già salvo.

BRANCALEONE (48 punti) – Vuole chiudere in bellezza questa storica stagione il Brancaleone, che partito per una tranquilla salvezza, si ritrova a 180′ dal termine a difendere il quarto posto che vale un piazzamento playoff. Partiamo subito dicendo che, calcoli alla mano, alla squadra di mister Criaco saranno sufficienti 3 punti per avere la certezza di giocare gli spareggi per la Serie D, ma l’intenzione di difendere la quarta posizione potrebbe indurre Gianni Galletta e compagni a non abbassare la guardia. Brancaleone impegnato il 16 al “Bosco-Lombardo” contro lo StiloMonasterace già salvo, mentre il 30 chiusura al “Borrello” con sfida al Rende, il quale potrebbe arrivare già salvo agli ultimi 90′.

REGGIOMEDITERRANEA (47 punti) – Sono arrivati 7 punti nelle ultime 3 partite per una Reggiomediterranea che ha attraversato un periodo negativo nel quale aveva racimolato appena 5 punti, frutto di altrettanti pareggi, in 7 gare. Ritrovata la verve e potendo contare su un Fioretti micidiale (arrivato a dicembre, è capocannoniere con 14 reti segnate in 14 partite), allo stato attuale la formazione amaranto necessita di almeno 4 punti per garantirsi la partecipazione ai playoff anche quest’anno. Sul cammino dei ragazzi di mister Sorgonà si pongono due squadre affamate di punti-salvezza: il 16 amaranto ospiti della Paolana al “Tarsitano”; il 30 derby casalingo contro il Bocale.

ISOLA CAPO RIZZUTO (43 punti) – L’andamento altalenante del girone di ritorno ha messo alle strette la squadra di mister Maiolo, ancora in corsa per i playoff ma costretto a contare anche sui risultati degli altri. Due vittorie potrebbero non bastare, poiché il vantaggio di Brancaleone e Reggiomediterranea è tale che un successo per entrambe le renderebbe irraggiungibili; nel caso in cui gli isolitani riuscissero a superare una delle due o entrambe, ci sarebbe da guardare anche il divario da Promosport e Scalea, al momento troppo elevato per giocare i playoff (-11), e dunque anche lametini e tirrenici dovrebbero perdere un minimo di terreno. Il calcio è comunque strano, tutto può sempre accadere e l’Isola ci proverà, giocando il 16 aprile a Roccella contro il Gioiosa e il 30 tra le mura amiche contro la Paolana.