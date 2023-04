Benevento-Reggina, le pagelle: ancora lo zampino di Liotti, attacco evanescente

La Reggina vede sfumare una vittoria sofferta nel finale, al “Vigorito” il Benevento ottiene un meritato pareggio; le pagelle di RNP.

Colombi 6 – Il Benevento è spesso pericoloso, tuttavia deve compiere una sola parata su un insidioso tiro di Acampora; incolpevole sul gol del pareggio

Cionek 6 – Battagliero su tutti i fronti, ingaggia duelli con tutte le punte avversarie senza mai demordere.

Camporese 5,5 – Partecipa alla dormita collettiva che porta al gol del pari lasciando ampio spazio a Ciano, il tutto dopo una partita attenta.

Loiacono 6,5 – Si ripete dopo la gara con il Venezia giocando una partita di grande attenzione, determinante la sua chiusura sul contropiede di Acampora; esce infortunato. Dal 68′ Terranova 6 – Entra in campo quasi esclusivamente per prendere colpi su colpi, nel difficile finale di partita ci mette tutto l’impegno possibile.

Pierozzi 6 – Segna un gol che di fatto è la cosa migliore della sua partita; spesso fuori posizione, dalla sua parte il Benevento costruisce diverse occasioni fino a trovare il gol.

Fabbian 5,5 – Altra prestazione un po’ sotto tono per il giovane centrocampista, che pare attraversare un momento di scarsa lucidità. Dall’88’ Majer

Crisetig 6 – Partita non semplice per lui, fatica ad impostare a causa dell’aggressività della squadra di casa, attrae moltissimi colpi proibiti.

Hernani 5,5 – Ad un buon primo tempo alterna una ripresa nella quale sparisce dal campo e il ritmo della squadra ne risente tantissimo.

Di Chiara s.v. – Dal 10′ Liotti 6,5 – Entra al posto dello sfortunato Di Chiara e in pochi minuti propizia il gol del vantaggio amaranto, così come contro il Venezia; partita di grandissima dedizione e sacrificio.

Menez 5,5 – Prestazione non esaltante, qualche lampo del suo gioco ma è poco incisivo, si nota quasi più a supporto della difesa che non in avanti. Dal 68′ Rivas 5 – Corre a vuoto e con poche idee, su una ripartenza sbaglia clamorosamente un facile controllo che gli avrebbe consentito di andare al tiro.

Strelec 5 – Poco impegnato, poco cercato, poco trovato, presenza evanescente in avanti. Dal 68′ Gori 6 – Appena entrato esegue un tiro al volo che rappresenta l’unica palla-gol amaranto della ripresa, poi lotta caparbiamente senza però riuscire ad avere altre occasioni.

Mister Inzaghi 6 – Amaranto blandi e poco incisivi, ma per un’ora la fase difensiva è quasi perfetta, i rischi ci sono ma la retroguardia tampona e salva; le sostituzioni, dalle quali dovrebbero arrivare energie nuove, sembrano invece sortire l’effetto contrario e il secondo tempo è quasi un monologo del Benevento, che ha molta più fame di punti rispetto alla Reggina, la quale rischia nel finale di bissare quanto accaduto a Cosenza.