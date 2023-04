Verso Benevento-Reggina, i convocati di Agostinelli per la sua terza sfida con gli amaranto

Prima gara da tecnico del Benevento per Andrea Agostinelli, il quale torna ad allenare in Serie B a dieci anni di distanza dalla sua ultima esperienza, all’epoca sulla panchina del Varese solo per poche partite; il suo ultimo incrocio con la Reggina risale alla stagione 2010/2011, quando da tecnico del Portogruaro impattò in casa per 1-1 con la squadra amaranto allenata da Gianluca Atzori. Prima di quel confronto, Agostinelli e la Reggina si erano incontrati solamente una volta, in Serie A, quando gli amaranto vinsero 3-1 in rimonta sul Piacenza con decisiva doppietta di Savoldi, regalando a De Canio la prima vittoria in riva allo Stretto.

Questo l’elenco dei convocati di Agostinelli per il match con la Reggina, tratto dal sito ufficiale beneventocalcio.club:

4 Acampora Gennaro

35 Carfora Lorenzo

28 Ciano Camillo

10 Farias Diego

18 Foulon Daam

15 Glik Kamil

16 Improta Riccardo

11 Jureskin Roko

7 Karic Nermin

80 Koutsoupias Ilias

6 Kubica Krzysztof

20 La Gumina Antonino

33 Leverbe Maxime

22 Lucatelli Igor

12 Manfredini Nicolo’

25 Nwankwo Simeon

21 Paleari Alberto

58 Pastina Christian

9 Pettinari Stefano

27 Schiattarella Pasquale

8 Tello Andrés

31 Tosca Alin

55 Veseli Frederic

24 Viviani Mattia