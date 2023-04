Serie D, la corsa salvezza delle calabresi: Castrovillari, San Luca, Cittanova

Fasi finali della stagione per il campionato di Serie D, atteso nei prossimi quattro weekend da altrettanti turni di campionato. La data ultima, che sancirà la classifica definitiva, è il 7 maggio; fino ad allora si potranno alimentare le speranze e ambizioni di ogni squadra, fatti salvi dei verdetti matematici anticipati.

Andiamo a vedere la situazione attuale delle squadre calabresi impegnate nella corsa salvezza, con i rispettivi calendari delle ultime 4 giornate.

CASTROVILLARI (35 punti)

Un margine minimo, appena un punto, sulla zona playout. Parte da qui la volata salvezza del Castrovillari, rimessosi in carreggiata grazie a 12 punti conquistati nelle ultime 8 giornate, arrivando inoltre alla sosta pasquale dopo 4 risultati utili di fila. I Lupi del Pollino sono riusciti a risollevarsi da febbraio dopo un mese di gennaio disastroso nel quale erano arrivate ben 5 sconfitte di fila: Licata, Lamezia Terme e Vibonese, intervallate dai recuperi con San Luca e Canicattì. Il successo del 29 gennaio ad Acireale fu il primo fondamentale segno di risveglio dei rossoneri che non vincevano da oltre due mesi; messa in preventivo la successiva battuta d’arresto con il Catania, ecco iniziare un altro campionato, soprattutto grazie ad una inaspettata verve da trasferta che ha fruttato, dopo quella di Acireale, anche le vittorie di San Cataldo, Aversa e Trapani e il pari di Castellabate. Tuttavia è il successo casalingo che manca da più tempo, dal 20 novembre contro il Trapani; il Castrovillari è atteso adesso da quattro scontri diretti e ritrovare la vittoria interna potrebbe essere fondamentale per blindare la salvezza.

Calendario Castrovillari

16/04 Ragusa-Castrovillari

23/04 Castrovillari-Cittanova

30/04 Castrovillari-San Luca

07/05 Canicattì-Castrovillari

SAN LUCA (34 punti)

La stagione del San Luca si è caratterizzata per una continua alternanza di risultati, la discontinuità di rendimento a rendere complessa la situazione in una classifica che vede i giallorossi al momento in bilico tra salvezza e playout, stessi punti del Paternò con il quale in campionato ha pareggiato sia andata che ritorno. Sono proprio i pareggi ad aver rallentato la squadra di Canonico, ben 13 in 30 giornate, un primato condiviso con il Trapani. La vittoria di un mese fa nello scontro diretto con l’Acireale sembrava potesse fornire la spinta decisiva per tirarsi fuori dalla bagarre salvezza, poi però sono arrivate la sconfitta di San Cataldo e i pareggi contro Real Aversa e Santa Maria a rallentare nuovamente un San Luca che ha più volte dimostrato di avere i mezzi per trarsi in salvo. E dopo il match del “Corrado Alvaro” contro il Trapani, potrebbero diventare determinanti i due scontri diretti successivi, entrambi in trasferta, a Ragusa e Castrovillari.

Calendario San Luca

16/04 San Luca-Trapani

23/04 Ragusa-San Luca

30/04 Castrovillari-San Luca

07/05 San Luca-Licata

CITTANOVA (24 punti)

Che per mister Franco Viola, subentrato a 6 giornate dal termine, centrare la salvezza non sarebbe stato semplice, lo si poteva intuire; che dopo 180′ la situazione si potesse compromettere in maniera quasi irrecuperabile, era forse un po’ meno pronosticabile. Il Cittanova giocherà le ultime 4 partite con l’acqua alla gola e ad un passo dall’annegamento, il Real Aversa terzultimo è lontano 6 punti, disputare i playout sarebbe un’impresa sportiva, ma si sa che nel calcio i miracoli possono accadere, soprattutto quando si lavora con tecnici del calibro proprio di mister Viola. Di certo, i giallorossi non potranno più permettersi errori come quelli costato la sconfitta contro il Paternò, nel turno pre-pasquale. Era una partita da non fallire contro un avversario diretto, ed invece è andato tutto storto. Le ultime gare vedranno il Cittanova impegnato ben tre volte in trasferta, a Sant’Agata di Militello, a Castrovillari e a Lamezia Terme, contro tutte squadre in corsa per i rispettivi obiettivi; al “Morreale-Proto” si tornerà invece solo per il penultimo turno contro il Canicattì. Certo per poter recuperare il divario bisognerà fare in 4 gare molti più punti di quanti se ne siano ottenuti nelle 13 giornate del girone di ritorno fin qui disputate, appena 7, con la sola vittoria, nonché unica stagionale in casa, il 22 gennaio contro il Real Aversa, quando il finale di campionato non sembrava un grigio banco di nebbia, bensì un tortuoso cammino ma da percorrere con fiducia. Ed invece a quella vittoria sono seguiti appena 3 pareggi e ben 7 sconfitte. Bisogna comunque provarci, finché la matematica non costringerà alla resa.

Calendario Cittanova

16/04 Città di Sant’Agata-Cittanova

23/04 Castrovillari-Cittanova

30/04 Cittanova-Canicattì

07/05 Lamezia Terme-Cittanova

(2^ parte – fine)