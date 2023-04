Serie B, il Giudice Sportivo: 6 calciatori fermati per un turno

Settima ammonizione stagionale per Cionek, terza invece per Bouah; secondo giallo ricevuto da mister Inzaghi

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 32^ giornata disputata per intero nel giorno di Pasquetta, fermando per un turno 6 calciatori: si tratta di Fabrizio Caligara dell’Ascoli, Matthieu Emmanu Huard del Brescia, Marco Brescianini e Aldo Florenzi del Cosenza, Alessandro Vogliacco del Genoa e Marco Pompetti del Sudtirol, unico espulso in questo turno di campionato. Una giornata di squalifica anche per il preparatore atletico del Venezia, Giampiero Ascenzi, che al Granillo è stato espulso dal direttore di gara “per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto epiteti insultanti ai componenti della panchina avversaria”.

Per quanto concerne la Reggina, Thiago Cionek ha rimediato la settima ammonizione del suo campionato, mentre Devid Bouah è arrivato a quota tre; secondo giallo stagionale infine per mister Pippo Inzaghi.