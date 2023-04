Serie B, date e orari delle ultime due giornate di campionato

La Lega B ha stabilito le date e gli orari delle ultime due giornate del campionato 2022/2023, le quali dovranno rispettare, come sempre accade, la contemporaneità su tutti i campi.

La 37^ giornata, che vedrà la Reggina di scena al “San Nicola” di Bari, è stata fissata per sabato 13 maggio con calcio d’inizio alle ore 14:00. Per quanto riguarda invece la 38^ e ultima giornata, nella quale gli amaranto ospiteranno l’Ascoli, tutti in campo venerdì 19 maggio alle ore 20:30.

Stabilita inoltre la data d’inizio del campionato di Serie B 2023/2024: si partirà sabato 19 agosto 2023.