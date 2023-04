Perugia-Reggina, le pagelle: Hernani segna e fa segnare, Canotto ingresso incisivo

La Reggina ritrova la vittoria dopo una lunga attesa ribaltando il Perugia al “Renato Curi”, prezioso il contributo del portiere umbro Gori; le pagelle di RNP.

Colombi 5 – Si fa sorprendere sul gol umbro, sul quale tenta un intervento scoordinato; per fortuna della Reggina, il suo dirimpettaio riesce a far peggio.

Cionek 6,5 – Prima mezz’ora in affanno, poi prende le misure agli avversari riuscendo a ergersi leader.

Camporese 6,5 – Tanto lavoro sporco, prezioso e talvolta determinante, nella ripresa ci mette anche tanta personalità.

Gagliolo 6 – Talvolta in difficoltà, stringe i denti e senza strafare porta a casa una prova sufficiente. Dal 91′ Bondo sv

Bouah 6,5 – Cresce dopo un inizio in affanno, giocando con personalità e sfiorando due volte il gol; decisamente meglio rispetto a Genova. Dal 64′ Loiacono 6 – Poca spinta e tanta copertura, svolge egregiamente il suo compito.

Fabbian 6 – Non la sua miglior partita, fa tanta legna in mezzo ma soprattutto nel primo tempo appare in grande difficoltà sul palleggio avversario.

Crisetig 6 – Mantiene compatta la squadra che nel primo tempo è in balia dell’avversario, non brilla particolarmente nell’ispirazione della manovra come accaduto altre volte.

Hernani 7 – Partenza in sordina per lui e la Reggina, che cresce quando anche lui alza il ritmo; trova il pari con il prezioso aiuto del portiere, poi sforna con i tempi giusti l’assist per Canotto.

Di Chiara 6,5 – Beccato dal pubblico in quanto ex, rintuzza colpo su colpo e provoca il gol del vantaggio amaranto. Dal 64′ Liotti 6 – Sacrificio e abnegazione, si fa trovare pronto quando chiamato a dare il suo contributo.

Strelec 5,5 – Prova incolore, non si vede mai, i compagni non lo trovano e lui gira a vuoto, sempre sovrastato anche sui palloni alti. Dal 73′ Menez 6 – Tenta un paio di giocate di classe sfiorando anche il gol, non al meglio della condizione non si tira indietro nella bagarre finale.

Rivas 6 – All’inizio non ne prende una, poi mette insieme tre o quattro accelerazioni che creano scompiglio, colpendo anche una traversa. Dal 73′ Canotto 7 – Incide sul match facendo quel che deve, difendendo palloni, segnando il terzo gol e sfiorando anche la doppietta.

Mister Inzaghi 6,5 – Cambia forzatamente solo un paio di elementi rispetto a Genova, dove forse la squadra ha speso fin troppe energie anche mentali. L’approccio è difficoltoso, la Reggina è in affanno dietro mentre avanti è nulla, non si riescono a mettere insieme due passaggi di fila. Dopo lo schiaffo però gli amaranto entrano finalmente in partita, il portiere avversario è un prezioso aiuto ma gli amaranto mostrano di essere vivi e vegeti, seppur senza brillare particolarmente, riuscendo comunque a legittimare il risultato con la terza rete e diverse altre chance. Effettua sostituzioni che non snaturano la squadra, la quale ne trae giovamento. A Genova si è ritrovato lo spirito battagliero e la personalità, a Perugia sono tornati i tre punti frutto di tanto carattere, adesso si attende di rivedere entrambe le cose nella stessa partita.