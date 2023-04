Serie B, record di presenze al “Ferraris” per Genoa-Reggina

Ultime News

Alla vigilia di Perugia-Reggina, recupero della 29^ giornata in programma al “Renato Curi” mercoledì 5 aprile, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha presentato la sfida attraverso i canali ufficiali del club....

Reggina

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in riferimento alle gare della 31^ giornata giocata lo scorso weekend, fermando per un turno 11 calciatori, mentre per due giornate è stato squalificato Filippo Scaglia del Como....