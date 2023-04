Promozione, la gioia della Vigor Lamezia che riconquista l’Eccellenza!

Sono bastati due anni per risalire la china alla Vigor Lamezia, dalla Prima Categoria al ritorno in Eccellenza grazie ad una strepitosa stagione in Promozione, mandata in archivio con due giornate di anticipo grazie alla vittoria nello scontro diretto con la Palmese, la Grande Rivale dei lametini.

La compagine biancoverde, accolta al “Guido D’Ippolito” dal pubblico delle grandi occasioni, non si è lasciata pregare: Giovanni Foderaro ha aperto le marcature, ci ha pensato poi De Fazio a raddoppiare. I neroverdi accorciano le distanze prima dell’intervallo con il rigore di Infusino, ma nella ripresa Mascaro chiude il conto sul 3-1 facendo esplodere la festa vigorina.

Tra gli artefici principali del successo della Vigor Lamezia c’è sicuramente mister Giuseppe Saladino, che dopo l’esonero di Sersale, in Eccellenza, è subentrato alla guida dei biancoverdi a fine novembre, ottenendo in 17 partite un totale di 13 successi, 2 pareggi e altrettante sconfitte, un cammino incisivo che ha permesso di scavare un solco profondo nei confronti di Palmese, Ardore e San Giorgio, le ultime ad arrendersi.