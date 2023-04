Eccellenza, la grande festa della Gioiese: è di nuovo Serie D!

La Gioiese torna in Serie D! Con due incontri ancora da disputare, la compagine di Gioia Tauro ha portato a termine la propria missione che completa due anni fantastici conditi da una doppia promozione, tornando ad iscriversi tra le protagoniste del campionato interregionale.

Polivalente gremito e tinto di viola (a sinistra, la coreografia esposta prima del calcio d’inizio), una festa annunciata e solo in minima parte guastata da una pioggia fastidiosa; di fronte il Bocale, sceso in campo senza quattro titolari squalificati e con il coltello tra i denti, intenzionato a vender cara la pelle per ottenere qualche punto d’oro per la corsa salvezza. Tuttavia la squadra di Nocera è implacabile e vuole far divertire i suoi tifosi: al 4′ capitan Nico Spanò stappa la partita con un tap-in vincente; raddoppio al 16′ di Staropoli, bravo a ricevere l’imbucata e trafiggere Marino in diagonale; al 28′ il tris sulla punizione di Curcio deviata leggermente dalla barriera. In questa prima mezz’ora Marino deve metterci i guantoni in almeno altre due situazioni, ma c’è anche il Bocale, pericoloso con Arigò, Niosi e Isabella. Nonostante il passivo, la squadra di Saviano vuole rimanere aggrappata alla partita e al 33′ dal corner di Isabella arriva lo stacco imperioso di Scoppetta che accorcia le distanze.

In avvio di ripresa mister Saviano affianca un’altra punta, Rivero, a Niosi, il quale ha due chance in pochi minuti, prima di testa, poi in rovesciata, senza però trovare lo specchio. La Gioiese è tuttavia in totale controllo del match, i ritmi si abbassano complici le notizie che arrivano da Scalea dove la Promosport sta perdendo, e la festa sugli spalti, già avviata prima del match, può ulteriormente salire di tono. C’è tempo per diverse standing ovation, come anche per il ritorno in campo, dopo una lunga assenza, del capitano Domenico Stillitano. I viola provano ad arrotondare il punteggio andandoci vicini in almeno un paio di circostanze; dalla parte opposta il Bocale trova pochi sbocchi e solo al 91′ Rivero si divora la seconda rete biancorossa. Al triplice fischio può esplodere tutta la felicità del popolo viola, che a dieci anni di distanza vince nuovamente il campionato di Eccellenza; nel 2013 al timone c’era Mario Dal Torrione, mentre il capolavoro di questo biennio è stato portato a termine da Graziano Nocera.

Il tabellino di Gioiese-Bocale ADMO 3-1

Gioiese: F. Stillitano, Scarcella, R. Spanò (65′ D. Stillitano), Gambi, Dascoli, Guerrisi, Curcio (74′ Denaro), Staropoli (76′ Benkhalqui), D. Spanò (71′ Pesce), Condemi, Lazzarini (62′ Catania). A disposizione: Palumbo, Saccà, Regueira, Gentile. Allenatore: Nocera.

Bocale ADMO: Marino, Di Biagio, Isabella, Arigò, Scoppetta, Triolo, Limardo (87′ Coppola), Ojeda (70′ Lentini), Niosi, Casile, Guglielmo (46′ Rivero). A disposizione: Stancu, Montenero, Cento, Utano, Pagano. Allenatore: Saviano.

Arbitro: Russo di Cosenza (Salituro e Pellico di Cosenza).

Marcatori: 4′ D. Spanò (G), 16′ Staropoli (G), 28′ Curcio (G), 33′ Scoppetta (B).

Note: ammoniti R. Spanò (G), Isabella (B), Marino (B), Niosi (B), Triolo (B); angoli 6-3; recupero 3’pt, 5’st.